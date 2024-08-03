台師大首推暑修不用錢！1628人次參與「跨領域課程占63%」

▲台師大首次推出暑修不用錢，共1628人次參與，其中跨領域修課數達到1036人次，占比超過6成。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大在今年暑假首次試辦彈性修讀課程，學生修課不收學分費。根據台師大統計，總計有1628人次上課，開設67門課，且每一門課都開成，67門課以「跨領域、師培」課程占最大宗，光是跨領域修課數達到1036人次，占比超過6成，最受歡迎為數學系「線性規劃」，讓學期間因為衝堂或跨系無法選修的學生可以修課，預計明年將會開設更多課程，讓學生可在3年或3年半就可拿到畢業證書。

包括台大、台師大、台科大等三校組成的「台灣大學系統」，從111學年開始實施一學期16周制度。為了鼓勵學生善用暑假時間，台師大在今年暑假首度試辦暑期彈性修讀課程，除研究生修讀師資培育課程及學士班延畢生之外，其餘學生修課都不收學分費，並調降最低開課人數到7人。

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台師大教務長劉美慧表示，首度試辦暑期彈性修讀課程可說非常成功，總計有1628人次上課，開設67門課，因為最低開課人數到7人，所以每一門課都開成。67門課當中，可分成「跨領域、師培、通識、產業實習」等四大類，其中又以跨領域與師培的課程占最大宗，跨領域包括修輔系、雙主修等類型，高達1036人次，師培則有454人次，若區分為學士班與碩博士班學生，學士班共有1228人次，碩博士班則有359人次。

劉美慧說明，當初會想在暑假開課，主因當然是不少學生因為要修輔系或雙主修，上下學期進行跨系選課時會和本系的課衝堂，這次暑假開課後，不少學生都肯定學校作法，減輕跨領域修課學生的困擾；另有修習師培課程的學生，需外加再修26學分，也可能因此和自己系上課程衝堂，透過暑期彈性課程，解決這些學生的困擾。

▲台師大教務長劉美慧表示，暑期彈性課程成果讓人滿意，明年將擴大推動。（圖／記者許敏溶攝）

「暑期彈性課程成果讓人滿意。」劉美慧表示，首先要感謝台師大老師的配合，因為很多老師在暑假期間都會安排出國行程，要開課本來就不容易，校方也為此提高老師的鐘點費，其次則是降低開課門檻，7人就開課，讓有意上課學生有課可上，預計明年將會開設更多門課，同時在今年9月開學後，也會公布一整年的課程，包含明年暑假，並加大宣傳力道，讓更多學生可以提前規劃在明年暑假的彈性修讀課程。

劉美慧指出，台師大在5月已經公告，從113學年度起，取消必修零學分初階服務學習的畢業門檻，新生不用再修，畢業生沒完成也能畢業，等於學生修完規定學分就可畢業，希望讓台師大學生在3年或3年半就可完成學業，提早規劃人生下一步，看要就業或繼續升學。