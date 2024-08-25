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台師大揭青少年網路成癮原因　無法處理挫折「虛擬世界有歸屬感」

▲▼電腦,網路,上網,網路成癮,平板,電玩,電動,線上遊戲。（圖／翻攝自pixabay）

▲台師大研究發現，青少年若低挫折忍受度，容易導致網路成癮。（圖／翻攝自pixabay）

記者許敏溶／台北報導

網路便利加上青少年人手一機，卻也潛藏網路成癮風險。根據台師大針對超過2千名高中職一年級學生進行兩年追蹤調查研究，發現青少年出現負面心理狀態、挫折容忍度較低時，經常透過上網或發洩情緒來「逃避」壓力，逐漸成癮於網路。學者建議，師長要教導青少年接受壓力事件，青少年也要嘗試找到其他快樂來源，並透過社會情緒教育（SEL）和正念教育來改變局勢。

由於智慧型手機與網路發達，青少年人手一機已成為常態，但也改變青少年學習與社交。為了解網路成癮的成因及影響，台師大教育心理與輔導學系教授林旻沛，針對台灣約2170名高中職一年級學生發放問卷，並進行為期二年的追蹤調查，首年探討青少年的情緒承受力，隔年追蹤青少年面對壓力時如何因應，了解他們在面對壓力和情緒時的應對方式，與青少年網路使用行為的關聯。

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研究結果發現，網路成癮與青少年面對壓力情緒的應對方式有密切關聯。像是青少年面對挫折時，若缺乏適當情緒調控能力，容易導致網路成癮；挫折忍受度低的青少年，容易在遇到壓力時，選擇逃避或情緒化反應，也會選擇依賴網路來緩解不適情緒。

林旻沛也在問卷中，將青少年的壓力來源分為「學業功課、被批評或誤解、面臨大考或手術等重大事件、感情問題」等四種情境。研究發現，當青少年面對這些壓力時，若沒有適當的應對策略，很容易借助網路逃避現實或尋求短暫快樂。

台師大表示，容易網路成癮的青少年，有幾個成癮類型，例如「遊戲類成癮」，當青少年沉迷於網絡遊戲，遊戲提供即時快樂和成就感，卻讓他們容易逃避現實問題；其次是「社交媒體成癮」，當青少年在社交媒體上即時互動和回饋，能讓他們感受到強烈的歸屬感和成就感，卻也導致他們容易在現實生活中，缺乏與人面對面的溝通能力。

研究也發現，也有些青少年會不斷地追劇或瀏覽短影音，這種行為讓他們難以自拔，甚至影響日常生活和學業；或有部分青少年會沉迷於網路上的色情和暴力內容，這不僅影響他們的心理健康，也可能導致現實生活中的行為問題。若突然強制中止青少年使用網路，也可能會出現戒斷症狀，像是情緒暴躁易怒，又或是憂鬱低潮，兩種都讓師長感到頭痛。

林旻沛指出，其實孩子心裡都知道這些東西不好，卻同時享受著網路的好與不好，想克制但停不下來。針對網路成癮問題，林旻沛提出二項教育解方，必須透過社會情緒教育（SEL）、正念教育來改變局勢。前者能提升青少年情緒管理和社會技能，讓他們能更有效地面對挫折和壓力；而正念教育則鼓勵學會覺察自己的情緒和行為，允許自己情緒不適並學會沈澱，而不是立即做出反應。

面對網路成癮狀況，林旻沛建議，當青少年面臨壓力事件發生時，身旁師長若能教導青少年不選擇逃避、不躲在家裡上網或玩手機，也不會利用發洩情緒，像是大哭、生氣及抱怨來作為舒緩壓力方式，而是透過自身力量，又或是身邊支持系統，一起接受壓力事件，進而度過情緒風暴。若要擺脫網路成癮泥淖，就像「投資的哲學」，也就是雞蛋不要放在同個籃子裡，青少年應該要嘗試找到其他快樂來源。

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