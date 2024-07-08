蔣萬安「深蹲換乘」來了？北捷試辦3個月　75秒深蹲20下賺LINE POINTS

▲蔣萬安選前提出「深蹲換免費搭公車」想法，引發網友熱議。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於選前拋出「深蹲換免費搭公車」想法，民眾正反評價兩極，但事後蔣萬安澄清並非政見，只是分享國外案例，不過仍引發話題，還帶動國民黨深蹲風潮。想不到事隔1年多，台北捷運與台師大合作在中正紀念堂站設「運動活力機」，只要75秒內完成徒手深蹲20下，就能獲得20元獎勵的LINE POINTS點數回饋，盼帶動通勤族深蹲運動風潮。

為鼓勵全民運動及響應節能減碳，台師大與北捷試辦3個月「運動活力機—以運動翻轉捷運公共場域文化」計畫，7月8日起於台北捷運中正紀念堂站5號出口處，試辦具AI辨識功能的「運動活力機」，民眾可透過手機掃描螢幕QR Code，跟著虛擬教練的專業教學，75秒內完成徒手深蹲20下，每人即可獲得20元獎勵的LINE POINTS點數回饋，可廣泛地用於合作商家消費。

教授張少熙表示，互動機台名稱為「運動活力機」，主要構想為透過有效、簡易的身體活動，初期以徒手深蹲動作，帶給台北捷運使用者健康活力，以及營造大眾運輸場域互動氛圍，此外，以台語取其諧音「運動吼哩錢（給你錢）」，用逗趣名稱吸引民眾好奇來使用。

▲計畫主持人台師大運動與科學系特聘教授張少熙示範運動活力機使用方式。（圖／台師大提供）

台北捷運公司站務處長胡正倫指出，活動主題為「運動減碳愛台灣」，期待以智慧科技融入全民運動的形式，在捷運場域建構一套以數據分析為基礎，整合體感偵測技術的身體活動互動系統（運動活力機），提高公共空間運動環境的便利性與可及性，進而增加民眾身體活動機會，同時營造智慧城市運動文化，民眾也能透過運動後取得的獎勵LINE POINTS回饋，提高乘坐捷運意願，以實踐個人低碳生活。

初期營運模式以公益推廣及身體活動促進為目的，將擴大捷運乘客使用運動活力機次數，每人每日限用一次，如未達標可重複一次，並利用LINE POINTS獎勵，來提高乘客使用意願，如營運成果良好，達到累積1萬人次使用目標，團隊將評估第二期計畫延續事宜。

深蹲可以訓練全身肌肉、強化核心肌群，是能強健體魄的好運動，前提是做得標準、安全，因此系統自早上8時至晚上8時開機期間，都會有專人從旁指導民眾，提供諮詢服務。

而該計畫的預期效益，包括「活躍捷運場域」、「發展創新服務」、「擴大運動減碳」，其中「活躍捷運場域」部分，發展新技術、新型態及新流程服務是捷運公司的重要策略，順應國際趨勢利用捷運公共開放場域，並結合運動來促進捷運使用者身體活動，同時營造智慧捷運移動新體驗及增添捷運場域新觀感。

▼由左至右為工研院技術副組長連俊宏、台灣運動彩券公司總經理林博泰、計畫主持人、臺師大運動與科學系特聘教授張少熙、台北捷運公司站務處處長胡正倫、全鋒事業公司總經理于蓓蒂。（圖／台師大提供）