台師大暑修免錢「可提早1年畢業」！學生搶上課：怎麼不早點開始

▲台師大首推暑修不用錢，理學院長陳界山開設「線性規劃」修課人數最多。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大今年暑假首次推出彈性修讀課程，且不收學分費，其中理學院長陳界山開設的「線性規劃」課程最受歡迎。升大三的黃姓男學生說，因為暑修不用錢，自己選修線性規劃與通識課共兩門課，雖然原本想暑假考汽車駕照的規劃受影響，但透過1個月密集上課拿到學分，可以對未來提早規劃，不排除3年半就畢業，他還笑著說：「學校怎麼不早一點開始。」

台師大表示，「線性規劃」是數學系的必選課之一，過去3年因為理學院長陳界山沒有開課，所以選在暑假開設「線性規劃」課程，上課時間為7月27日至8月22日，每周上課4天，每天3小時。總計有約110名學生選修，其中有9成為數學系學生，也有學生因為該課程列為師培課程必選修學生而來上課，另有少數外系學生來選修。

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《ETtoday新聞雲》記者在昨（2日）實地走訪位於台師大公館分部理學院的教室，學生在教室內認真聽陳界山上課。

▲台師大首推暑修不用錢，理學院長陳界山開設「線性規劃」修課人數最多。（圖／台師大提供）

將在9月升上數學系三年級的黃姓大學生表示，「線性規劃」是數學系的必選課，因為這門課已經3年沒開課，加上不排除提早畢業，所以選修了「線性規劃」與通識課，其中「線性規劃」大多數都是來自系上，也有人是因為該課程為師培課的必選修課而來上課。

黃姓大學生認為，暑修不用錢是吸引自己來上課的重要原因之一，還笑著說：「學校怎麼不早一點開始。」他也坦言，為了暑修，原本規劃暑假去考汽車駕照被迫延後，只能再找時間去考，但這樣還是值得，畢竟其他學校沒有這樣的好康。

9月升大四的陳姓男學生表示，老師有在課堂上宣傳，指陳界山院長將在暑假開課，因為這門課已經3年沒開課，而且是必選修又不用錢，所以趁著暑假來上課，以免開學後搶不到。陳同學表示，能在暑假修課且不用錢當然很好，但對於住在台南的他來說，暑假無法申請到學校宿舍，要搬到校外，住宿問題相對比較麻煩。

台師大在今年5月已經公告，從113學年度起，取消必修零學分初階服務學習的畢業門檻，新生不用再修，畢業生沒完成也能畢業，等於學生修完規定學分就可畢業，台師大學生可望在3年或3年半就可完成學業，提早規劃人生下一步。