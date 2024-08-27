曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

▲館長陳之漢26日與民眾黨主席柯文哲見面。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，近日又遭爆料，花4300萬購置個人辦公室，民眾黨與柯文哲形象大幅重挫。對此，「館長」陳之漢昨（26日）表示，柯文哲找他聊了很久，還提到「前幕僚出來罵民眾黨，真的很難過」、「想找電視台專訪澄清，卻沒有人回應」等。他則鼓勵柯文哲，既然沒有貪污、沒有把錢放到口袋，那就硬起來，無畏無懼，一個全台灣有300多萬票的人要怕什麼？



館長於直播時表示，人家常說「患難見真情」、「錦上添花的多、雪中送炭的少」，不管外界怎麼抹黑柯文哲、討論陳佩琪看房子、柯買辦公室，也不管名嘴、前幕僚怎麼消費柯文哲，都是別人的事情。

館長「曬出合照」透露，柯文哲26日找他聊了很久，從晚間6點30分到8點多，見面時柯文哲說了一大堆，自己聽完都很難過，柯提到「這些人出來罵民眾黨，真的很難過」、「這些人在的時候，都對他們非常好」，尤其前幕僚小牛柯昱安，柯文哲自認對他非常好，連柯昱安開公司，選舉時來要標案、要賺錢，柯文哲也願意幫忙，但離開後怎麼變成這樣？

館長說，自己不是小牛、不是前幕僚、更不是跑去政論節目的這些人，自己只是重情重義的人，他認為，柯文哲沒有做錯事情，唯一做錯的就是沒有當選總統，也沒有媒體。

館長再說，柯文哲還提到拜訪很多媒體人，找尋有沒有電視台願意做專訪，讓他澄清這次爭議，但柯文哲四處拜訪、喝茶，卻都沒有任何人回應、也沒有任何節目通知，每天還看到電視新聞這樣報導。

館長則建議柯文哲，人要歷經苦難，越冷越開花，不用表現給不相信的人去看，但接下來要出來講話，講給還願意相信與支持的群眾。他喊話，柯文哲不要再被欺負、應該硬起來，只有自己硬起來，所有支持者才會跟著硬起來，「既然今天沒有貪污、沒有把一分錢放到自己口袋」，那就從現在開始，每天早上走出大門，遇見大群記者抬頭挺胸、面帶微笑、無畏無懼！

最後，館長強調，攻擊柯文哲的人有名嘴、有政論台、有側翼，那柯文哲有什麼？只有柯文哲自己，但一個全台灣有300多萬票的人要怕什麼？所以不要害怕。

▼「館長」陳之漢過去多次力挺柯文哲。（圖／記者袁茵攝）