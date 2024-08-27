　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

▲▼館長陳之漢26日與柯文哲見面合照。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長陳之漢26日與民眾黨主席柯文哲見面。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，近日又遭爆料，花4300萬購置個人辦公室，民眾黨與柯文哲形象大幅重挫。對此，「館長」陳之漢昨（26日）表示，柯文哲找他聊了很久，還提到「前幕僚出來罵民眾黨，真的很難過」、「想找電視台專訪澄清，卻沒有人回應」等。他則鼓勵柯文哲，既然沒有貪污、沒有把錢放到口袋，那就硬起來，無畏無懼，一個全台灣有300多萬票的人要怕什麼？

館長於直播時表示，人家常說「患難見真情」、「錦上添花的多、雪中送炭的少」，不管外界怎麼抹黑柯文哲、討論陳佩琪看房子、柯買辦公室，也不管名嘴、前幕僚怎麼消費柯文哲，都是別人的事情。

館長「曬出合照」透露，柯文哲26日找他聊了很久，從晚間6點30分到8點多，見面時柯文哲說了一大堆，自己聽完都很難過，柯提到「這些人出來罵民眾黨，真的很難過」、「這些人在的時候，都對他們非常好」，尤其前幕僚小牛柯昱安，柯文哲自認對他非常好，連柯昱安開公司，選舉時來要標案、要賺錢，柯文哲也願意幫忙，但離開後怎麼變成這樣？

館長說，自己不是小牛、不是前幕僚、更不是跑去政論節目的這些人，自己只是重情重義的人，他認為，柯文哲沒有做錯事情，唯一做錯的就是沒有當選總統，也沒有媒體。

館長再說，柯文哲還提到拜訪很多媒體人，找尋有沒有電視台願意做專訪，讓他澄清這次爭議，但柯文哲四處拜訪、喝茶，卻都沒有任何人回應、也沒有任何節目通知，每天還看到電視新聞這樣報導。

館長則建議柯文哲，人要歷經苦難，越冷越開花，不用表現給不相信的人去看，但接下來要出來講話，講給還願意相信與支持的群眾。他喊話，柯文哲不要再被欺負、應該硬起來，只有自己硬起來，所有支持者才會跟著硬起來，「既然今天沒有貪污、沒有把一分錢放到自己口袋」，那就從現在開始，每天早上走出大門，遇見大群記者抬頭挺胸、面帶微笑、無畏無懼！

最後，館長強調，攻擊柯文哲的人有名嘴、有政論台、有側翼，那柯文哲有什麼？只有柯文哲自己，但一個全台灣有300多萬票的人要怕什麼？所以不要害怕。

▼「館長」陳之漢過去多次力挺柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲▼「館長」陳之漢到柯文哲新莊競總探班，並送上價值180元便當給民眾黨總統候選人柯文哲、不分區立委提名人黃國昌等人享用。（圖／記者袁茵攝）

ET快訊
快訊／桃園3521戶無預警停電
酸金正恩血統不純！8菁英工程師深夜「全家被消失」
抽中賺5萬！　5檔抽籤股本周申購
教練很喜歡的內野變空氣 沈鈺傑無奈浪費時間：但祝福他
曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄
台南連3年米其林掛0　在地人喊：太棒了
超扯！鄭天財涉收賄數百萬　廠商搶花錢當「立委特助」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

接軌國際訪過星美英荷　盧秀燕：任內持續推動城市交流

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

江蕙復出登大巨蛋唱國慶　韓國瑜：將與北市府開記者會宣布細節

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票！北市：9月下旬公布

爭取體育部設在高雄！陳其邁「百分百贊成」：最貼近選手

柯文哲補助款買商辦惹議　民眾黨北市黨團居住正義講座改期

11縣市無宣傳廣告！憂世壯運變「北市府運動會」　柳采葳籲重新檢討

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

接軌國際訪過星美英荷　盧秀燕：任內持續推動城市交流

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

江蕙復出登大巨蛋唱國慶　韓國瑜：將與北市府開記者會宣布細節

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票！北市：9月下旬公布

爭取體育部設在高雄！陳其邁「百分百贊成」：最貼近選手

柯文哲補助款買商辦惹議　民眾黨北市黨團居住正義講座改期

11縣市無宣傳廣告！憂世壯運變「北市府運動會」　柳采葳籲重新檢討

快訊／桃園中壢、大園3521戶無預警停電　持續搶修中

快訊／麟榤配奮戰56分鐘2比1力退地主組合　挺進南韓賽16強

強化民眾排氣定檢意識　環保局設三處「未定檢電子告示牌」

睡覺流口水要小心！醫「不只是太累」曝4大警訊：恐腦中風

台東啟動伯公遍路普查計畫　深化客庄文化認同

迪士尼色色！獅子王、小美人魚海報「暗藏18禁春色」

高雄4餐廳摘星！「雋GEN」開幕5個月獲肯定　61店強登《米其林》

王苡丞類傳球失憶已解！轉外野更放得開　悍將今端U25打線

日月潭巧遇帥柴柴！戴墨鏡坐專車兜風　路人眼尖1亮點：狗生幸福

剴剴案社工涉2罪遭起訴！竄改訪視紀錄　工會：紀錄補正是通常程序

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

柯文哲認7380萬進口袋　藍：應向支持者說明流向

快訊／藍委鄭天財辦公室遭檢調突襲搜索　韓國瑜證實了

快訊／鄭文燦涉貪檢求刑12年　民進黨回應了

快訊／江蕙復出開唱　北市誠摯感謝

涉報破百萬假帳　蔡壁如回應了

民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了

揭蔡英文、韓國瑜往事對比柯文哲千萬買房　郭正亮嘆：難以想像

TVBS民調／若大選重來　賴支持度暴漲到49%、柯流失百萬小草

獨／虐童幼兒園「假說明會」交差　議員怒要市府「別護航」家長才知情

黨產會追繳中廣77億吞敗　趙少康吐心聲

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

多圖／賴清德老家開放參觀　一、二樓內裝全曝光

更多熱門

相關新聞

查北士科弊案　北檢約談2前局長作證

查北士科弊案　北檢約談2前局長作證

前台北市長柯文哲任內完成的北士科招商案、 京華城容積轉換等4大政績，屢遭質疑涉嫌圖利特定業者，市府政風調查結果已陸續送抵台北地檢署，檢察官繼日前大動作針對總統大選政治獻金案，搜索約談柯競總人員，並連日針對京華城等案傳訊相關人員後，27日再針對北士科案傳喚前產發局長林崇傑及前地政局長張治祥等3人作證。

昌批鄭家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯「蔥蔥帶過」

昌批鄭家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

柯文哲補助款買商辦惹議　民眾黨北市黨團居住正義講座改期

柯文哲補助款買商辦惹議　民眾黨北市黨團居住正義講座改期

蔡壁如假帳風暴　藍委揭秘「選舉打工仔」常態

蔡壁如假帳風暴　藍委揭秘「選舉打工仔」常態

關鍵字：

民眾黨柯文哲館長陳之漢柯昱安政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

國產車自製率新制這2款新車也中槍

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

更多

最夯影音

更多

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面