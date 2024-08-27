快訊／立委鄭天財爆「收賄數百萬」　200萬交保限制出境

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

國民黨籍立委鄭天財涉嫌從2020年到2023年間，接受綠能、工程等各產業廠商安插人馬，擔任立委特助，從中收取每月數萬元捐獻，不法收賄金額高達數百萬元。台北地檢署27日搜索鄭天財國會辦公室、並將鄭天財帶回訊問，27日晚間複訊後，諭知鄭天財200萬元交保、限制出境出海。

▲鄭天財複訊後走出北檢。（圖／記者呂佳賢攝）

北檢在2023年間，偵辦鄭天財的辦公室執行長張騰龍，涉嫌協助雲林綠電業者行賄營建署官員案，並依《貪污治罪條例》收押、起訴張騰龍等4人，當時鄭天財面對媒體採訪，還表示完全不瞭解張騰龍涉案的事情，但尊重司法裁定，且當然會開除張騰龍。

事實上，北檢在偵辦張騰龍收賄案時，根據查扣到的業者手機通聯等事證，早就懷疑鄭天財並非毫不知情，經持續追查1年後，終於發現鄭天財透過張騰龍，接受不少各行業廠商的「贊助」，並且讓這些業者可以安排人手，成為自己的特助。

專案小組發現，這些業者並非白白花錢供養立委，而是取得立委特助的身分後，在外面做事情方便，尤其真的被鄭天財列入助理名單，公民營機構只要一通電話打到立委辦公室就能確認身分，更是走路有風，如果真的遇到承攬工程難題，還可以利用立委質詢或調解的職權，發函公務機關排解糾紛。

▲檢調搜索鄭天財國會辦公室，帶走三箱證物及一台主機。（圖／記者呂佳賢攝）

台北地檢署檢察官郭耿誠指揮事務官蒐證告一段落後，於21日發動首波18路大搜索，約談9名業者、特助，訊後都以被告身分請回，27日鎖定鄭天財辦公室等5個地點同步搜索，並由主任檢察官高一書帶隊到立法院搜扣相關事證，約談鄭天財到案釐清案情。

北檢27日晚間訊後，認為鄭天財涉嫌違反《貪污治罪條例》，諭知鄭天財200萬元交保且限制出境出海。

