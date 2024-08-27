黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬，桃檢27日迅速偵結，且還在鄭文燦暗櫃搜出678萬5000元，民眾黨立委黃國昌就批評，民進黨大官隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金。對此，民進黨台北市議員林延鳳認為，黃國昌就是典型雙標，面對民眾黨主席柯文哲4300萬現金買房「蔥蔥帶過」，對鄭文燦被起訴就滑坡解讀。

林延鳳表示，黃國昌就是典型的雙標，面對柯文哲4300萬現金買房一事不敢評論、「蔥蔥」帶過；面對鄭文燦被起訴，就滑坡解讀成「當民進黨的大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金」。

林延鳳質疑，黃國昌怎麼知道買房出手闊綽、看房眼光獨具的柯文哲家裡沒有上億現金？如果未來柯進一步被爆出「第四間房」或更多不明金流，黃國昌的雙標就會瞬間變成「迴力鏢」重重打臉。

林延鳳說，過去擔任時代力量主席的黃國昌，2017年和鄭文燦同台參加「桃園黨部開幕」時，還稱讚鄭施政成績有目共睹，並支持對方連任，與今日評價相差甚遠，「如今看來，其人不僅雙標，看風向的能力還很強大」。

林延鳳直言，由此可見，只要柯文哲對黃國昌一旦沒有政治利用價值，黃國昌也極有可能複製羞辱鄭文燦的話語，來伺候柯文哲，「到時候搞不好罵得比誰都還難聽」。

▼黃國昌發文談鄭文燦案，稱「原來當民進黨的大官，隨隨便便家裡就有個上百上千萬現金，真的是『新台幣淹腳目』」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）