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西螺福興宮第32屆成長營啟動　200學童齊聚樂享夏日

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟是濁水溪彰雲兩岸重要之媽祖信仰中心，除傳承宗教文化之外，對在地觀光、教育推廣亦不遺餘力，十餘年來寒暑假辦理成長營，活潑具創意的內容每年開報即秒殺，今年暑假第32屆成長營以「福興魔法學院」為主題近200名學童參與，今（6）日歡喜開營，孩子們開心的笑聲在廟埕迴盪。

▲西螺福興宮第32屆成長營以「福興魔法學院」為主題近200名學童參與，今日開營孩子們歡笑聲充滿廟宇內外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮長廖秋萍擔任榮譽營長，與孩子們一同向太平媽祖祈求活動順利圓滿。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮第32屆成長營以「福興魔法學院」為主題近200名學童參與，今日開營孩子們歡笑聲充滿廟宇內外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「福興太平媽成長營」近200位學員報名，除虎尾科技大學、雲林科技大學約70位學生一同擔任隊輔與機動人員外，另有醫療團進駐隨時照護。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮說明，第32屆「福興太平媽成長營」近200位學員報名，除虎尾科技大學、雲林科技大學約70位學生一同擔任隊輔與機動人員外，另有醫療團進駐隨時照護。今年課程包含「學習世界特色知識」、「DIY手作」、「大地遊戲」、「夏季限定的消暑水仗」、「溫馨影片回顧」提供有趣安全的活動及寓教於樂的新知識，確保每一位孩子都可以平安完成結訓收穫滿滿。

▲西螺福興宮第32屆成長營以「福興魔法學院」為主題近200名學童參與，今日開營孩子們歡笑聲充滿廟宇內外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲每一年福興宮辦理太平媽成長營，均吸引來自各地的親子齊聚西螺，透過豐富多元的活動使大家更加認識地方農特產與信仰文化。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，十多年來，福興宮辦理夏令營與冬令營，希望藉由青少年活動讓年幼學童可以更加認識地方文化與產業特色，也很榮幸許多擔任參加過營隊的成員還回到廟內擔任駕前志工，甚至還有營隊工作人員在此結識另一半，結婚生子後專程回宮還願。希望可以持續舉行這項有意義的活動，發揚太平媽祖的慈愛精神。

第二年擔任榮譽營長的西螺鎮長廖秋萍說，每一年福興宮辦理太平媽成長營，均吸引來自各地的親子齊聚西螺，透過豐富多元的活動使大家更加認識地方農特產與信仰文化，感謝廟方與大學生們的熱情付出，祝福營隊在太平媽的庇佑下順利圓滿，也歡迎大家有空就多來西螺遊玩，深度體驗西螺人最引以為傲的濃厚人情味。

▲西螺福興宮第32屆成長營以「福興魔法學院」為主題近200名學童參與，今日開營孩子們歡笑聲充滿廟宇內外。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年暑假第32屆成長營以「福興魔法學院」為主題近200名學童參與，今日歡喜開營，孩子們開心的笑聲在廟埕迴盪。（圖／記者蔡佩旻攝）

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