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圖／賴清德公布礦工紀念館規劃　對居民過意不去、盼國人走訪理解

▲▼賴清德老宅變成萬里礦工紀念館。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德老宅變成萬里礦工生活紀念館。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者郭運興／台北報導

2024總統大選期間，賴清德的萬里老宅，頻頻遭到在野黨攻擊屬於違建，當時他承諾，將交付信託，並成立礦工生活紀念館，而今（27日）相關規劃也正式公布。對此，賴清德分享紀念館未來規劃，他更坦言，因為老家，讓礦區居民擔心安身立命房子被拆除，感到十分過意不去，自己有責任找出一條解決的路，盼望國人藉由親身走訪、理解時空背景，進而了解彼此、團結台灣。

賴清德於臉書表示，就職總統100天，除了和大家分享執政團隊的展望之外，「萬里礦工生活紀念館」也在今天公布開放方案。

賴清德表示，競選期間，因為他的萬里老家，讓礦區居民擔心安身立命房子被視為違建，而被拆除，他感到十分過意不去，也對外表達，自己有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用。

賴清德說，在就職前，他已經囑託公證授權律師的工作，以辦理後續相關信託事務；就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位檢討進行中。而他的老家建物，已經先行委由萬里的在地社團管理，提供作為「萬里礦工生活紀念館」的公益使用。

賴清德指出，紀念館初步規劃以策展方式做布置，並有訪談影像、地方的口述史等內容。他要特別感謝知名礦工攝影師朱健炫老師的授權、以及經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會周朝南理事長協助提供，讓紀念館能夠呈現礦業發展的面貌。

賴清德指出，預計今年10月，紀念館開放導覽，即日起開放報名。導覽將結合「萬里礦工生活紀念館」與周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」，形成「萬里礦工生活紀念園區」文史導覽路線。

賴清德強調，這不僅是緬懷礦工為台灣經濟的奮鬥，自己也盼望，國人可以藉由親身走訪、理解當時的時空背景，進而了解彼此、團結台灣。

另外，賴清德提到，萬里礦工生活紀念館未來開放導覽訊息，歡迎大家查看，導覽報名預約表單連結在地社團粉專

▼賴清德老宅變成萬里礦工生活紀念館，內部擺設。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼賴清德老宅變成萬里礦工生活紀念館，內部擺設。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼賴清德老宅變成萬里礦工紀念館。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲▼賴清德老宅變成萬里礦工紀念館。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

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