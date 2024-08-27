快訊／賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」今開放預約　首梯次時間曝光

▲賴總統萬里老家規畫改為萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統大選期間，賴清德萬里老宅成為在野黨攻擊標靶，當時賴清德承諾，將把老家交付信託，並成立礦工生活紀念館提供公益使用。而今（27日）相關規劃也正式公布，賴清德萬里老宅交由地方公益社團導覽跟管理，考量到附近還有住戶，每個禮拜五六日開放參觀，上下午各兩場，採取預約制，一梯次大約10人，即日起開始報名，預計第一梯次觀展時間落在10月份。

今賴清德就職總統一百天，民進黨中央也在萬里宅舉辦「萬里礦工生活紀念館」啟動說明記者會，由民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪說明「礦工生活紀念館」啟動及規劃，並邀請萬里退休礦工分享。

「萬里礦工生活紀念館」初步規劃以策展方式做佈置，特別獲得知名礦工攝影師朱健炫的授權，展出朱老師自1980年代開始著手紀錄的礦工生活攝影作品。此外，透過訪問萬里礦坑退休礦工與後代的訪談影像，述說萬里礦坑的歷史以及當地居民的生活歷程。

此外，經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，提供過往從事礦業的影像紀錄與文獻，讓策展內容更豐富且呈現當年台灣這段礦業發展興衰的歷史面貌。

內裝部分，一樓本來是總統家的客廳、飯廳，現在改為攝影展、展示一些礦工的紀實攝影作品、介紹礦工的歷史回顧，另也有賴清德母親房間，二樓則是賴清德書房及小時後睡的和室大通鋪。

未來將由專業導覽人員帶領參觀，從一樓的照片、生活起居，再上到二樓的總統起居室，並從後方離開，接著參觀後方的六坑事務所、坑道口，相關規劃交由地方公益社團導覽跟管理。同時考量到附近還有住戶，每個禮拜五六日開訪參觀，上下午各兩場，採取預約制，一梯次大約10人。

戴瑋姍表示，今天開始採取預約制，從10月份開始通知報名者導覽，要感謝礦工為台灣帶來經濟起飛的努力，透過這樣的紀念讓礦工歷史繼續，總統跟家人討論希望提前開放，讓更多人看到這段歷史，今天也有許多老礦工、當地里長到現場支持。

張錦豪表示，新北市礦工剩下五千名左右，每年只能領取2000元慰問金，未來會為他們謀取更多福利，今天提供連結報名這次活動，採取預約制 未來會有專業導覽人員，從礦工生活館一樓參觀礦工照片、生活起居，到二樓可以看到吉坑道口等。由導覽人員帶領報名者看礦工生活，也有相關口述歷史，讓民眾了解礦工的生活與狀況

當地80歲的游姓老礦工、78歲的廖姓老礦工都到場支持，游姓礦工回憶，早期礦坑挖上來的土運不出去，就堆在這，這裡本來都是土堆，後來才蓋工寮給礦工住，從賴清德小時候看到長大，他小學、初中下課都到附近宮廟玩，讓他媽媽四處找。