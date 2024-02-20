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竹市2／25免費環保課　DIY果菜廚餘變「環保酵素」

▲溫醫師講課資料照片。（圖／新竹市政府提供）

▲溫醫師講課資料照片。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全球暖化下，垃圾減量及廚餘、回收物等資源循環再利用，是減少溫室氣體排放、降低氣候變遷衝擊的有力手段。新竹市環保局為推廣果菜廚餘回收再利用，將在2月25日於環保局2樓簡報室辦理「蔬果廚餘自製環保酵素技術分享說明會」，特邀第12屆「柯布共同福祉獎」得主溫秀枝醫師擔任講師，全程免費，歡迎民眾踴躍報名參加，一起學習環保愛地球。

新竹市長高虹安表示，垃圾零廢棄、資源循環再利用是達成聯合國永續發展目標SDG12「責任消費及生產」的最佳策略與手段，近年環保技術發展，廚餘再利用方式除養豬和傳統堆肥方式外，竹市也已啟用高效廚餘處理廠，使用微生物處理技術，廚餘不論有無烹煮過均可轉化成有機介質，再經2至3週的後腐熟變成廚餘堆肥，可提供農作物或花木植栽的成長養份，達成「消費—廢棄—再利用—生產」的循環經濟模式。另外，廚餘源頭減量方式，採環保酵素技術，更能達到中央「淨零減碳」目標，讓剩食走向循環再利用，為零廢棄找到永續環保新契機。

環保局長江盛任表示，家戶產生的廚餘，除可提交給環保局作成堆肥外，市民也可自行利用未經烹煮的蔬果廚餘製成「環保酵素」，應用於家居清潔、排水溝渠抑制臭味、花木植栽等領域，以淨化環境，減少污染。本次環保酵素說明會，由溫秀枝醫師主講「環保酵素救地球」，台灣愛酵環保協會新竹分會洪懿馨執行長等人示範分享環保酵素製作方法、淨化新竹市社區分享使用環保酵素的實際應用成效。課程內容精彩豐富，歡迎民眾一起來學習，利用最簡單的生活垃圾廚餘，最經濟的行動，自製環保酵素來提高環境品質，同時減緩全球暖化持續惡化。

新竹市環保局說明，環保酵素是泰國樂素昆．普潘翁博士所研發，將鮮果皮蔬菜廚餘混合黑糖和水，經3個月發酵後便可使用。發酵完成的環保酵素呈現棕色，有柑橘般的刺激氣味，可代替家中的化學清潔用品，而且製作環保酵素過程中產生的臭氧（O3）具有殺菌功能，能夠增加空氣的含量氧，減少廢氣和毒氣。廚餘轉換為環保酵素，減少使用化學清潔劑對環境危害，使用於清潔碗盤或清洗蔬果，更達到天然ㄟ尚好的環保友善作為。

環保局提醒，「蔬果廚餘自製環保酵素技術分享說明會」，2月25日早上8點半在環保局2樓簡報室（新竹市海濱路240號）舉行，報名網址( https://reurl.cc/N4bdjk )，說明會詳細課程內容請參考活動簡章( https://reurl.cc/54Vmo7 )，名額有限，額滿為止。歡迎市民朋友全家一起來報名，藉由自製環保酵素，實踐淨零綠生活行動，達到節能減碳、資源再利用，打造健康安心的生活環境，守護幸福友善的環保家園，讓竹市成為宜居永續的快樂城市。

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