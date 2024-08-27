首架富國島包機！花蓮-越南3城市直航觀光　5天4夜8 ／30起航

▲越南遊客將搭乘越捷航空A321包機展開為期五天四夜的花蓮觀光之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與越南當地旅行業者再次攜手合作，今年8月30日至9月3日推出「花蓮-越南直飛包機」，採用「胡志明-花蓮-富國島」的飛行路線，不僅為越南遊客提供直達花蓮的便利，還連接越南兩大城市，預計吸引約172名越南遊客搭乘越捷航空A321包機展開為期五天四夜的觀光之旅，並將有230名花蓮鄉親直飛富國島旅遊。

花蓮縣觀光處長余明勲表示，今年縣府已成功引進4架國際直飛包機，均不受0403地震影響，正常飛抵花蓮。此次包機由花蓮縣旅行商業同業公會、華府旅遊集團、全順、詠莉及東陽等旅行社共同執行，特別採取「胡志明-花蓮-富國島」飛行路線，不僅便利越南遊客直達花蓮，還連接了兩大越南城市與花蓮，為未來多元化國際航線開拓更多的商機。

▲越南旅客將暢遊花蓮東大門夜市及七星潭等著名景點。

未來，花蓮縣府將繼續推廣花蓮至日本、韓國及東南亞各國（包括馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國及越南等）的國際直航計畫，吸引更多國際旅客訪花，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，共同體驗花蓮獨特的自然景觀與人文魅力。

花蓮縣府積極透過多種方式提升花蓮直航包機的市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」的補助年限至114年底，並於0403地震後成功爭取到獎助金額的提高。縣府也提供包機補助，藉由直飛包機的便利性和創新性三城市連結，預計吸引更多越南遊客前來花蓮，提升花蓮的國際能見度與觀光產值。

今年4月，花蓮已成功運營「花蓮-汶萊包機」、「花蓮-泰國曼谷包機」、「花蓮-越南河內包機」及「花蓮-越南峴港包機」4架次共載運近900名旅客直抵花蓮，體驗花蓮的自然與人文之美。