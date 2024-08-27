　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

首架富國島包機！花蓮-越南3城市直航觀光　5天4夜8 ／30起航

▲越南遊客將搭乘越捷航空A321包機展開為期五天四夜的花蓮觀光之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

越南遊客將搭乘越捷航空A321包機展開為期五天四夜的花蓮觀光之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與越南當地旅行業者再次攜手合作，今年8月30日至9月3日推出「花蓮-越南直飛包機」，採用「胡志明-花蓮-富國島」的飛行路線，不僅為越南遊客提供直達花蓮的便利，還連接越南兩大城市，預計吸引約172名越南遊客搭乘越捷航空A321包機展開為期五天四夜的觀光之旅，並將有230名花蓮鄉親直飛富國島旅遊。

花蓮縣觀光處長余明勲表示，今年縣府已成功引進4架國際直飛包機，均不受0403地震影響，正常飛抵花蓮。此次包機由花蓮縣旅行商業同業公會、華府旅遊集團、全順、詠莉及東陽等旅行社共同執行，特別採取「胡志明-花蓮-富國島」飛行路線，不僅便利越南遊客直達花蓮，還連接了兩大越南城市與花蓮，為未來多元化國際航線開拓更多的商機。

▲越南遊客將搭乘越捷航空A321包機展開為期五天四夜的花蓮觀光之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

越南旅客將暢遊花蓮東大門夜市及七星潭等著名景點。

未來，花蓮縣府將繼續推廣花蓮至日本、韓國及東南亞各國（包括馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國及越南等）的國際直航計畫，吸引更多國際旅客訪花，讓「花蓮走向世界，世界走進花蓮」，共同體驗花蓮獨特的自然景觀與人文魅力。

▲越南遊客將搭乘越捷航空A321包機展開為期五天四夜的花蓮觀光之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府積極透過多種方式提升花蓮直航包機的市場競爭力，包括爭取中央延長「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」的補助年限至114年底，並於0403地震後成功爭取到獎助金額的提高。縣府也提供包機補助，藉由直飛包機的便利性和創新性三城市連結，預計吸引更多越南遊客前來花蓮，提升花蓮的國際能見度與觀光產值。

今年4月，花蓮已成功運營「花蓮-汶萊包機」、「花蓮-泰國曼谷包機」、「花蓮-越南河內包機」及「花蓮-越南峴港包機」4架次共載運近900名旅客直抵花蓮，體驗花蓮的自然與人文之美。

ET快訊
柯文哲認補助款7380萬進口袋　洪孟楷：應公開向支持者說明流
捕手「同場打2隊」！　大聯盟史上首見
LIVE／藏壽司《吉伊卡哇》扭蛋亂象多　蔡壁如爆百萬假帳！反
正妹大胃王「消失半年」認罹病！最嚴重無法出門
賴清德老家開放參觀　一、二樓內裝全曝光
恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了　網幫補血：根本不公平
墾丁「冒煙的喬」還沒正式熄燈　屋主秒開2.8億求售
快訊／中和轎車連撞6車！　女騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

首架富國島包機！花蓮-越南3城市直航觀光　5天4夜8 ／30起航

全台5種山椒魚獨佔3種！太管處培訓專業解說志工提升關注保育

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

惡性違規闖紅燈　里港警28日起連3天執行取締專案勤務

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運　凌濤：嚴密監督安管

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

首架富國島包機！花蓮-越南3城市直航觀光　5天4夜8 ／30起航

全台5種山椒魚獨佔3種！太管處培訓專業解說志工提升關注保育

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

惡性違規闖紅燈　里港警28日起連3天執行取締專案勤務

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運　凌濤：嚴密監督安管

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

LINE電腦版壞了！頻跳「網路發生錯誤」　2方式解決問題

未禮讓撞傷行人「離開1小時才回家報案」　駕駛下場曝光

英短貓陪小孩看電視「上下身被摸遍」　牠淡定凝望遠方：再撐4天

柯文哲4300萬買商辦　吳思瑤分析3點：再次讓社會難以接受

暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

郭婞淳巴黎奧運後首度公開活動　攜手楊勇緯、陳念琴分享奮戰精神

她出生地寫「台灣」辦駕照遭拒　紐西蘭汽車協會致歉

第一次養狗「適合養柴犬嗎？」　網曝真實狀況：不要越級打怪

相隔4年的再見安打　費城人哈波一棒終結太空人助隊奪勝

陸中小學新教材全面推進「習思想」　加強國安教育

地方熱門新聞

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

桃知道GELEVEN PLAZA試營運　凌濤：嚴密監督安全管理

參訪桃園樹林社區　彭啟明肯定環教成果

蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖　行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

花蓮首架越南富國島包機啟航　3城市5天4夜

民雄大士爺文化祭8/24登場

惡性違規闖紅燈　里港警執行取締專案勤務

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

更多熱門

相關新聞

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

花蓮觀光業先後遭到0403強震、凱米颱風重創，暑假住宿率剩下1成左右，政府為此推出住宿補助，希望能搶救花蓮觀光業。有網友分享，她近日到花蓮旅遊，投宿某飯店住雙人房，2天費用竟只要18元，且房間品質幾乎無可挑剔，位置距離火車站又近，值得一訪再訪，貼文一出立刻引發網友熱議。

吳鳳談墾丁觀光「沒好好包裝也沒用」！　點出3關鍵難吸引觀光客

吳鳳談墾丁觀光「沒好好包裝也沒用」！　點出3關鍵難吸引觀光客

墾丁遊客10年跌7成！PTT列「2大原因」不會回訪

墾丁遊客10年跌7成！PTT列「2大原因」不會回訪

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊 「還原度三成」鐵佛寺重新開放

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊 「還原度三成」鐵佛寺重新開放

雨天踢足球！越南4國中生「遭雷劈」1人喪命

雨天踢足球！越南4國中生「遭雷劈」1人喪命

關鍵字：

越南三城市直航觀光首架富國島包機

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面