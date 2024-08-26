　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雨天揪團踢足球！　越南4國中生「遭雷劈」1人當場喪命

越南北部地區近日遭到豪雨、雷暴襲擊，河內的4名國中生昨（24日）下午相約到戶外踢足球，怎料一行人突遭閃電劈中，紛紛倒地陷入昏迷，其中3人幸運甦醒，一名13歲少年則當場不幸死亡。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲越南北部地區近日遭到豪雨、雷暴襲擊。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

越南北部地區近日遭到豪雨、雷暴襲擊，首都河內（Hanoi）24日也傳出傷亡憾事，當地4名國中生相約到戶外踢足球，怎料其中一名13歲少年竟當場遭閃電擊中身亡。

根據越南媒體《Docnhanh》報導，該起雷擊意外發生於當地時間24日下午5時許，4名居住在河內石室縣（Thach That）的國中生，不顧外面正下著大雨，仍執意相約到室外踢足球，沒想到一行人突遭閃電劈中，紛紛倒地陷入昏迷。

片刻之後，其中3人陸續幸運甦醒，但一名13歲少年不幸當場死亡，民間慈善救助機構也前往罹難者家中慰問，並提供家屬100萬越南盾（約新台幣1273元）的援助金。

至於該如何避免被雷打到？專家呼籲，民眾應避免在雷雨天外出，並關閉電源、切斷屋內用電設備的電路，若已經身處戶外最好遠離空曠處、樹木及電線桿，要是有人遭到雷擊倒地須先急救，接著再立即送往醫院救治。

事實上，越南近期迎來惡劣的極端天氣，光是本月22日當天，就紀錄到多達1000多起的雷擊事件，狂風豪雨導致多地出現路樹倒塌災情，街道遭洪水淹沒、交通嚴重受阻。

延伸閱讀
超多人為吉伊卡哇扭蛋狂點「這物」打包　藏壽司員工崩潰：超困擾
離婚後名下財產都在媳婦那　賣房婆婆想分一杯羹喊告：我們也有出50萬
爸正妹女友外遇叔叔…床上激戰被抓包　她傻眼：以為劇情只出現8點檔

ET快訊
依依被逐出前夫家！　認「9月搬離娘家」：真的單身了
談判又破局！以軍撤離「費城走廊」成關鍵　哈瑪斯僅同意美版協議
野生張鈞甯密遊葡萄牙「男友陪伴」　私下態度曝
父女散步遭砍！　「誤認情敵」斷手筋腳筋
宋芸樺圈外男友身分曝光！為愛「砸3萬上美股課」
家中小孩「先後中獎」　醫：爸媽快崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩「新造型」視察新武器！　要求生產更多自殺式無人機

談判又破局！以軍撤離「費城走廊」成關鍵　哈瑪斯僅同意美版協議

雨天揪團踢足球！　越南4國中生「遭雷劈」1人當場喪命

北韓官媒：金正恩要求生產更多自殺式無人機

日本北九州凌晨大火！　新門司港「50輛出口車燒毀」

烏東旅館遭空襲　路透採訪團英籍安全顧問喪生

真主黨攻勢深入以色列境內！　稱鎖定特拉維夫附近軍情基地

以黎跨境衝突惡化　黎巴嫩真主黨「軍火庫現況」一次看

以色列猛轟真主黨　納坦雅胡嗆：軍事行動還沒結束

烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義　邊境集結重兵

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

金正恩「新造型」視察新武器！　要求生產更多自殺式無人機

談判又破局！以軍撤離「費城走廊」成關鍵　哈瑪斯僅同意美版協議

雨天揪團踢足球！　越南4國中生「遭雷劈」1人當場喪命

北韓官媒：金正恩要求生產更多自殺式無人機

日本北九州凌晨大火！　新門司港「50輛出口車燒毀」

烏東旅館遭空襲　路透採訪團英籍安全顧問喪生

真主黨攻勢深入以色列境內！　稱鎖定特拉維夫附近軍情基地

以黎跨境衝突惡化　黎巴嫩真主黨「軍火庫現況」一次看

以色列猛轟真主黨　納坦雅胡嗆：軍事行動還沒結束

烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義　邊境集結重兵

放晴時間拉長「台北體感溫度飆40度」　可能有9月颱

高雄知名麵店燒毀！竟有人給3星「沒營業」　業者傻眼：都燒起來了

「新一代MG3」泰國雙車型開賣！全新油電折合新台幣52萬起

台積電漲9元至958　指數漲逾170點衝破22300

賴清德執政100天3場演說「定錨兩岸論述」　辨明敵我團結台灣

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

八點檔男星16歲超美女兒曝光！瞞父參加城市小姐比賽「得獎落淚」

金正恩「新造型」視察新武器！　要求生產更多自殺式無人機

YTR介紹台灣「高GDP卻低薪」　韓網吐槽靠台積電在撐

關鍵3招！　泡麵也能健康吃

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

Telegram創辦人遭捕！馬斯克等全球巨頭聲援

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

日本暴雨再刷新紀錄！JR這3天恐停駛

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

俄女師遭Tinder男「斷舌分屍」　最後身影曝

Telegram創辦人法國被捕　最高可囚20年

烏克蘭：白俄羅斯假借演習名義　邊境集結重兵

櫻花妹下海當外送茶！慘遭「電線綑綁」搶劫

以色列猛轟真主黨　納坦雅胡嗆：軍事行動還沒結束

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

黎巴嫩真主黨軍火庫現況一次看

3秒辨別櫻花妹！手臂「1特徵」藏玄機

真主黨攻勢深入以境內　鎖定軍情基地

更多熱門

相關新聞

吃普渡供品易拉肚子　營養師解答

吃普渡供品易拉肚子　營養師解答

普渡拜完「好兄弟」後，許多人都有水果不甜、食物走味，吃了容易拉肚子等經驗，民俗上認為是「好兄弟吃過，將食物中的氣吸走」所致，但科學上則是因為細菌孳生導致食物中毒，專家提醒，中元普渡祭拜的時間正值炎熱午後，建議挑選有包裝的供品，尤其祭拜的香別直接插進食物裡，否則食物中毒的風險會大幅增加！

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

曼谷恐怖連環中毒！1人慘死7失明

水果去除爛掉部位還能吃？營養師解答

水果去除爛掉部位還能吃？營養師解答

水果沒熟透！專家曝1招加速享用

水果沒熟透！專家曝1招加速享用

流浪漢暴斃涼亭！愛犬癡守屍體　不讓靠近

流浪漢暴斃涼亭！愛犬癡守屍體　不讓靠近

關鍵字：

周刊王越南東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

《康熙》Enzo突驟逝「死因曝光」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／雨勢升級！　3縣市豪大雨特報

珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

政府發4萬補助周四入帳　5年內沒申請就充公

辣闆娘占騎樓烤玉米「天天被檢舉」　疑生意好遭人眼紅

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面