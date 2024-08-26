雨天揪團踢足球！　越南4國中生「遭雷劈」1人當場喪命

▲越南北部地區近日遭到豪雨、雷暴襲擊。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

越南北部地區近日遭到豪雨、雷暴襲擊，首都河內（Hanoi）24日也傳出傷亡憾事，當地4名國中生相約到戶外踢足球，怎料其中一名13歲少年竟當場遭閃電擊中身亡。

根據越南媒體《Docnhanh》報導，該起雷擊意外發生於當地時間24日下午5時許，4名居住在河內石室縣（Thach That）的國中生，不顧外面正下著大雨，仍執意相約到室外踢足球，沒想到一行人突遭閃電劈中，紛紛倒地陷入昏迷。

片刻之後，其中3人陸續幸運甦醒，但一名13歲少年不幸當場死亡，民間慈善救助機構也前往罹難者家中慰問，並提供家屬100萬越南盾（約新台幣1273元）的援助金。

至於該如何避免被雷打到？專家呼籲，民眾應避免在雷雨天外出，並關閉電源、切斷屋內用電設備的電路，若已經身處戶外最好遠離空曠處、樹木及電線桿，要是有人遭到雷擊倒地須先急救，接著再立即送往醫院救治。

事實上，越南近期迎來惡劣的極端天氣，光是本月22日當天，就紀錄到多達1000多起的雷擊事件，狂風豪雨導致多地出現路樹倒塌災情，街道遭洪水淹沒、交通嚴重受阻。

延伸閱讀

▸ 超多人為吉伊卡哇扭蛋狂點「這物」打包 藏壽司員工崩潰：超困擾

▸ 離婚後名下財產都在媳婦那 賣房婆婆想分一杯羹喊告：我們也有出50萬

▸ 爸正妹女友外遇叔叔…床上激戰被抓包 她傻眼：以為劇情只出現8點檔