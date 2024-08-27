　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

▲▼花蓮雙人房住2晚只花18元！　網友：替業者感到心酸。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲花蓮雙人房「睡2晚才18元」，照片驚呆網友。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私）

網搜小組／趙蔡州報導

花蓮觀光業先後遭到0403強震、凱米颱風重創，暑假住宿率剩下1成左右，政府為此推出住宿補助，希望能搶救花蓮觀光業。有網友分享，她近日到花蓮旅遊，投宿某飯店住雙人房，2天費用竟只要18元，且房間品質幾乎無可挑剔，位置距離火車站又近，值得一訪再訪，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「好想住飯店好 康、踩雷不藏私」表示，她近日到花蓮旅遊，投宿某飯店住雙人，2天房費竟只要2018元，使用住宿補助後實付僅18元，雖然沒有早餐跟浴缸，但早餐可加購一人100元，飯店還提供車位與其他多種服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮雙人房住2晚只花18元！　網友：替業者感到心酸。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲飯店地下室交誼廳。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私）

原PO分享，飯店櫃檯辦理報到後，大廳就有小餅乾、小糖果、咖啡、奶茶、可可、烏龍茶可以享用，都是無限量供應，也有一些小玩具如彈珠台可以玩，地下室交誼廳有卡拉ok、桌遊、switch可免費租借不用租金，頂樓則有鞦韆、洗衣間及有椅子坐「可以看風景」。

原PO認為，這一間飯店品質很讚，冷氣有涼、寢具跟清潔度都可以，還額外多了很多附加價值，例如公共空間及一大堆點心，除了沒有浴缸外，其它完全沒有什麼可以挑剔的，加上離花蓮火車站也很近，走路只要5分鐘，是一間可以一訪再訪的高CP值優質飯店。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「兩晚2180等等我，我從墾丁再開一下就到花蓮了」、「18元，我直接跪著看」、「這一間我也去過很多次，很喜歡，乾淨舒服又便宜，大廳的零食也很好吃」、「光是大廳的無限零食就加分」、「台灣真的有很多認真經營的旅宿、餐廳業者，可惜都被無良撈錢業者給破壞名聲」。

ET快訊
一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因
許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了
俄大規模空襲烏15州　「狂炸能源設施」斷水電
側室悲歌！94歲母過世竟成無名屍　孝順兒崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份

快訊／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

高雄刺青男醫院暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

西門「今日秀泰影城」倒數3天熄燈　粉絲嘆：回憶再見，謝謝

去日本幫同事代購…回娘家1天「全被小姑搬光」　她崩潰：錢都收了

裝刷卡機協商無果「遊覽車9／16再戰」　公路局：全國補助一致

3天「吃4次藏壽司」卻狂抽紙膠帶！女友當場哭了　男超崩潰

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份

快訊／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

高雄刺青男醫院暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

西門「今日秀泰影城」倒數3天熄燈　粉絲嘆：回憶再見，謝謝

去日本幫同事代購…回娘家1天「全被小姑搬光」　她崩潰：錢都收了

裝刷卡機協商無果「遊覽車9／16再戰」　公路局：全國補助一致

3天「吃4次藏壽司」卻狂抽紙膠帶！女友當場哭了　男超崩潰

桃知道GELEVEN PLAZA威秀影城、商場試營運　凌濤：嚴密監督安管

花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

快訊／蘋果秋季發表會確定9／10登場　「彩色邀請函」駁粉絲惡搞版

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

加州20年首見夏季降雪　內華達山脈秒入冬季仙境

「M痘新病毒株」已到泰國　醫師：會透過呼吸道飛沫傳染

根本人間清醒！蔡康永：人死之前最捨不得、最抱憾的都是人

上海鼎泰豐發聲：蘇州、無錫等18間門市正常營運

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

刺青男暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

西門「今日秀泰影城」倒數3天熄燈　粉絲哀嘆

3天「吃4次藏壽司」卻狂抽紙膠帶！女友哭了　男超崩潰

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

手搖飲「冰淇淋都只搭紅茶」　內行曝新喝法：更清爽

更多熱門

相關新聞

吳鳳談墾丁觀光「沒好好包裝也沒用」！　點出3關鍵難吸引觀光客

吳鳳談墾丁觀光「沒好好包裝也沒用」！　點出3關鍵難吸引觀光客

土耳其裔男星吳鳳來台發展多年，平時除了會在社群記錄生活之外，也會分享個人對時事的看法，今（26）日他就發文寫下自己對墾丁觀光業現狀的看法，同時也點出影響此現況的關鍵在於特色不明顯、沒有一個具體的形象、不像國外著名景點發展得那麼完整，「這麼漂亮的土地，真需要更有效的宣傳跟包裝。」

墾丁遊客10年跌7成！PTT列「2大原因」不會回訪

墾丁遊客10年跌7成！PTT列「2大原因」不會回訪

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊 「還原度三成」鐵佛寺重新開放

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊 「還原度三成」鐵佛寺重新開放

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

花蓮遭砸7歲男童好轉　不知母已過世

花蓮遭砸7歲男童好轉　不知母已過世

關鍵字：

觀光花蓮

讀者迴響

熱門新聞

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

快訊／松菸文創園區「1女墜樓」無呼吸心跳！

一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

婦失聯13天兒報案...警一查「就停對面」已死亡

台北橋驚傳女子墜河　路人目睹嚇報案

畫完《鬼滅之刃》就消失！神秘女漫畫家「新圖」公開

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面