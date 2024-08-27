花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完

▲花蓮雙人房「睡2晚才18元」，照片驚呆網友。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私）

網搜小組／趙蔡州報導

花蓮觀光業先後遭到0403強震、凱米颱風重創，暑假住宿率剩下1成左右，政府為此推出住宿補助，希望能搶救花蓮觀光業。有網友分享，她近日到花蓮旅遊，投宿某飯店住雙人房，2天費用竟只要18元，且房間品質幾乎無可挑剔，位置距離火車站又近，值得一訪再訪，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「好想住飯店好 康、踩雷不藏私」表示，她近日到花蓮旅遊，投宿某飯店住雙人，2天房費竟只要2018元，使用住宿補助後實付僅18元，雖然沒有早餐跟浴缸，但早餐可加購一人100元，飯店還提供車位與其他多種服務。

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▲飯店地下室交誼廳。（圖／翻攝自好想住飯店好康.踩雷不藏私）

原PO分享，飯店櫃檯辦理報到後，大廳就有小餅乾、小糖果、咖啡、奶茶、可可、烏龍茶可以享用，都是無限量供應，也有一些小玩具如彈珠台可以玩，地下室交誼廳有卡拉ok、桌遊、switch可免費租借不用租金，頂樓則有鞦韆、洗衣間及有椅子坐「可以看風景」。

原PO認為，這一間飯店品質很讚，冷氣有涼、寢具跟清潔度都可以，還額外多了很多附加價值，例如公共空間及一大堆點心，除了沒有浴缸外，其它完全沒有什麼可以挑剔的，加上離花蓮火車站也很近，走路只要5分鐘，是一間可以一訪再訪的高CP值優質飯店。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「兩晚2180等等我，我從墾丁再開一下就到花蓮了」、「18元，我直接跪著看」、「這一間我也去過很多次，很喜歡，乾淨舒服又便宜，大廳的零食也很好吃」、「光是大廳的無限零食就加分」、「台灣真的有很多認真經營的旅宿、餐廳業者，可惜都被無良撈錢業者給破壞名聲」。