民眾黨台玻大樓疑「未核准裝修許可卻動工」　柯文哲：沒在開工啊

▲柯文哲出門。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，名嘴溫朗東26日爆料，正準備作為新的民眾黨中央黨部的台玻大樓3樓在進行室內裝修，但疑似沒申請許可；而台北市建管處回應，經查於7月26日掛件申請，但尚未核准施工許可證，預計27日到場會勘。對此，柯文哲27日一早回應，「他沒有在開工啊」。

柯文哲27日上午7時10分左右離開家門，看到大批媒體時先表示「哎呀！還是要準時上班啦！」關於台玻大樓3樓被爆沒有裝修許可？柯文哲提及「他沒有在開工啊！」隨後便坐上座車準備離去，此時媒體詢問關於前立委蔡壁如也出現假帳風波，柯僅回了一句「蛤？」便關上車門。

而柯約於7時15分左右到達位在杭州南路的中央黨部，被問到蔡壁如疑作假帳、台玻沒申請施工許可、彭振聲等相關問題，柯文哲僅說要開記者會全部講清楚。

由於2024總統選舉後躍升第三大黨，民眾黨決定搬遷位於杭州南路上的中央黨部，包括現在額外租的攝影棚在內，一同搬家到台玻大樓2、3樓。

但溫朗東26日晚間於臉書爆料，「民眾黨在台玻大樓3樓室內裝修正在進行中，疑似未申請許可，恐將被蔣萬安開罰強拆！」隨後於YouTube個人頻道直播，PO出3張台玻大樓3樓施工照片。

對此，台北市建管處26日晚間向《東森新媒體ETtoday》表示，該南京東路三段261號3樓地址，經查室內裝修系統於2024年7月26日掛件申請，但尚未核准施工許可證，明（27）早將派員現場會勘，若有涉及實質室裝行為，將依《建築法》95條之1規定裁處。