加拿大對中國電動車徵100%關稅　陸使館斥：完全損人不利己

▲大陸近年大力發展電動汽車。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

加拿大政府宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅，與美國對中國電動車課徵的稅率一致。根據加媒，加拿大新稅率將於10月1日生效。中國駐加拿大使館怒斥，加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，完全是損人不利己，中方將採取一切必要措施維護中國企業的正當權益。

據微信公眾號「中國駐加拿大使館」8月26日消息，中國駐加拿大使館發言人表示，8月26日，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行宣布對中國電動汽車等加徵關稅。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐加拿大使館稱，加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，罔顧世貿規則，與加方自詡全球自由貿易和應對氣候變化的宣導者的立場不符。此舉將破壞中加正常經貿合作，損害加消費者和企業利益、不利於加綠色轉型和全球應對氣變努力，完全是損人不利己。

中國駐加拿大使館強調，中國電動汽車等依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，不是依靠補貼取得競爭優勢。加方關於對中國所謂的「產能過剩」的指責毫無依據。中國電動汽車產業的發展為世界應對氣候變化、實現能源綠色轉型作出了積極貢獻。

中國駐加拿大使館說，中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤作法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施維護中國企業的正當權益。

另外，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）還宣布，將對中國製鋼材和鋁材徵收稅率25%的關稅，於10月15日生效。