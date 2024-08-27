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跟進美國！　加拿大對中國製電動車「課徵100%關稅」

▲特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車出廠。（圖／翻攝新華社）

▲特斯拉上海廠製造的電動車也適用於加拿大新稅率。（圖／翻攝新華社）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道26日宣布，將跟進美國對中國製造的電動車課徵稅率100%的關稅，新稅率將從10月1日開始正式生效，此舉是為了替加拿大工人製造公平的競爭環境。

根據CBC報導，杜魯道（Justin Trudeau）在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）舉行的內閣集思會中表示，將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅，預計10月1日生效；另外對中國製鋼材和鋁材徵收稅率25%的關稅，於10月15日生效。

杜魯道表示，此舉是為了替加拿大工人製造公平的競爭環境，「允許加拿大新興的電動車行業在國內、北美和全球競爭。」

杜魯道強調，像中國這樣的行為者，已選擇在全球市場上給自己不公平的優勢，「損害我們關鍵行業的安全，並取代了敬業的加拿大汽車和金屬工人，所以我們正在採取行動解決這個問題。」

報導指出，這項新稅率將適用於電動車和部分混合動力客車、卡車、公車和貨車。此外，新稅率也適用於在上海製造並在加拿大銷售的特斯拉（Tesla）電動車。

中國駐加拿大大使館發言人在聲明中表示，中方對此表達強烈的不滿與堅決反對，「此舉將破壞中加之間的正常經貿合作，損害了加拿大消費者和企業的利益，也不利於加拿大在綠色轉型和全球應對氣候變遷的努力，完全是損人不利己。」

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