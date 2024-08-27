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中國軍機首度侵入日本領空！　日防衛省：時間長達2分鐘

▲▼中國軍機Y-9入侵日本領空。（圖／翻攝自日本防衛省自衛隊官網）

▲中國軍機Y-9入侵日本領空。（圖／翻攝自日本防衛省自衛隊官網）

文／中央社記者戴雅真東京26日專電

日本防衛省表示，中國軍隊1架運-9（Y-9）情報收集機26日上午11時29分至31分，侵犯長崎縣男女群島近海的日本領空約2分鐘，日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空，這是防衛省首次確認中國軍機侵犯日本領空。

日本政府對此向中國政府提出嚴正抗議，要求防止類似事件再次發生。

讀賣新聞報導，根據防衛省統合幕僚監部，這架Y-9從中國方向飛來，在日本當地時間上午10時40分左右，位置在福岡市的西南方約250公里處，在5個無人島所組成的男女群島東南方空域盤旋。

上午11時29分左右，Y-9從群島東側侵入日本領空，然後向左回旋，朝東南方向飛行，並在11時31分左右離開日本領空。飛機接著在群島南部上空再次盤旋，於下午1時15分左右朝中國方向飛去。

▲▼中國軍機Y-9入侵日本領空。（圖／翻攝自日本防衛省自衛隊官網）

▲▼中國軍機Y-9入侵日本領空。（圖／翻攝自日本防衛省自衛隊官網）

▲▼中國軍機Y-9入侵日本領空。（圖／翻攝自日本防衛省自衛隊官網）

針對中國軍方此一動作，隸屬日本航空自衛隊西部航空方面隊的戰鬥機緊急升空，先警告Y-9過於接近日本領空，並在Y-9進入日本領空時，發出撤離領空的警告。

除侵入領空外，並未發現其他異常行為，空自的戰鬥機也沒有使用武器。防衛省並沒有透露Y-9是否有對日方呼叫做出回應。

報導指出，2012年12月，中國國家海洋局的一架飛機曾經在尖閣諸島（中華民國固有領土釣魚台列嶼，中國稱為釣魚島）附近侵犯日本領空。2017年5月在當地附近，也有一架小型無人機在一艘中國海警船周邊飛行時，闖進日本領空。

防衛省表示，對中國的意圖，目前仍在「分析中」，並稱中國在「日本周邊的軍事活動有擴大、活躍化的傾向，將全力警戒與監視」。

日本自衛隊去年為了因應可能侵犯日本領空的外國軍機，戰鬥機緊急升空次數達到669次，雖然是過去10年最少的一次，但仍約為2000年代平均次數的3倍。其中，由中國軍機引發的緊急升空超過7成，共計479次。

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