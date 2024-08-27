　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國鑽美出口管制漏洞　突破封鎖「取得AI先進晶片算力」

▲▼ 美中晶片戰。（圖／CFP）

▲美國對中國的先進晶片出口管制日趨嚴格之際，中國公司正透過中間人，在海外購買輝達人工智慧晶片運算能力。（示意圖／CFP）

文／中央社新加坡26日綜合外電報導

華爾街日報（WSJ）26日報導，美國對中國的先進晶片出口管制日趨嚴格之際，中國公司正透過中間人，在海外購買輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片運算能力。這種方式不僅沒有違法之虞，買方還可利用區塊鏈技術隱藏身分。

據報導，曾是比特幣礦工的Derek Aw說服杜拜和美國的投資人，資助他在澳洲布里斯本（Brisbane）的資料中心購置超過300台內建輝達H100高階晶片的伺服器。3週後，這些伺服器開始為北京的1間公司處理AI演算法。

Derek Aw直言，只要「有需求、有利潤，當然就會有人提供（這類服務）。」

實際上，遠距租用算力早就不是新鮮事，許多跨國企業都會利用Google Cloud、微軟（Microsoft）Azure和亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）等服務在世界各地處理資料。然而，這些美國提供服務的企業會調查客戶背景，導致部分中國客戶難以取得最先進的運算能力。

熟悉美國制裁法規的律師表示，算力的買賣雙方及牽線的中間人皆未違反任何法律。華府的目標是禁止先進晶片、設備和技術出口，但雲端服務公司表示，出口禁令並未限制中國公司或其外國子公司取得使用輝達AI晶片的美國雲端服務。

美國商務部曾在1月祭出一項規定，旨在阻止惡意外國實體利用美國雲端運算服務進行大型AI模型訓練等活動。美國雲端服務商則主張，上述規定無助避免濫用，反而可能破壞客戶信任並削弱其競爭力。

在Derek Aw這類「承包商」所使用的平台上，簽約、計費和支付方式皆可為參與者提供高度匿名性。

算力的買家和賣家會簽訂採用區塊鏈技術的「智能合約」（smart contract），雙方僅透過一系列字母和數字來識別彼此身分，買方則用加密貨幣付款。

Derek Aw表示，他可能不知道買家的真實身分，因為中國AI公司經常透過新加坡等地的子公司來進行交易。

他透露，去年底以來，他平台上的中國客戶數量大增，他也經常被問到是否有輝達的晶片。

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達曾強調恪遵美國出口管制法規，預計其合作夥伴也會遵守規定。（圖／路透）

針對上述報導，輝達拒絕置評。該公司曾強調恪遵美國出口管制法規，預計其合作夥伴也會遵守規定。輝達預計於本月28日公布季度財報。

據報導，過去2年裡，類似的去中心化算力平台愈來愈多。這是因為加密貨幣領域活動趨緩，於是相關人員騰出一些原本用於挖礦的電腦；這些平台收集分散在全球各地的算力，然後出租給AI研發者。

出售分散式算力的服務稱為「去中心化的GPU模型」。營運商表示，自2022年美國限制向中國出口先進晶片以來，愈來愈多中國客戶開始轉向去中心化平台以購買算力。

曾在一間上海AI新創公司工作的Joseph Tse表示，他的前雇主發現無法向亞馬遜網路服務租用算力後，轉為使用去中心化GPU服務，以訓練其AI模型。他說，該服務在加州的1個資料中心設有400多台配備輝達H100晶片的伺服器。

Joseph Tse說，該服務與亞馬遜或谷歌（Google）等公司提供的雲端運算服務相差無幾，但風險較高，因區塊鏈可能存在缺陷，導致程式編碼和資料被盜。「區塊鏈技術可以保護我們的隱私，但如果出現問題，也很難追究相關責任。問題是我們別無選選，為了生存，我們不得不嘗試所有管道。」

今年7月，在聯邦參議院一個委員會聽證會上，共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）表示，商務部正允許中國用戶大鑽晶片出口管制措施中的漏洞。商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）則回應，該部門正密切追蹤非法採購網絡，「這是我們打擊的目標」。

與此同時，Derek Aw正向沙烏地阿拉伯和韓國的投資人募集更多資金。他們計劃打造一個採用輝達最新Blackwell晶片的GPU叢集，以便為另一間擁有中國母公司的新加坡企業提供算力。

他說：「沒有人違反（美國）出口管制。從法律上來看，我們的客戶是新加坡公司。」

ET快訊
國產車自製率新制「2款新車也中槍」！網憂心：只能買進口車了
民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機
花蓮住飯店雙人房「睡2晚才18元」　照片驚呆全場：跪著看完
最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了　官方教用戶快備份
驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬
把握好天氣！　「雨最大」時間曝
快訊／蘋果秋季發表會確定　「彩色邀請函」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跟進美國！　加拿大對中國製電動車「課徵100%關稅」

中國鑽美出口管制漏洞　突破封鎖「取得AI先進晶片算力」

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

道瓊創歷史新高！　小漲65點

加州20年首見夏季降雪　內華達山脈秒入冬季仙境

北韓罕見不滿北京「嚴重干擾」　反對東北邊境設17個廣播站

Telegram創辦人法國下飛機秒被逮捕　馬克宏回應了：絕無政治動機

俄大規模空襲烏15州　破百飛彈、無人機「狂炸能源設施」斷水電　

機場新風潮？過安檢大拍「托盤美學照」　外媒批：讓檢查拖更久

IQ超高！她智商178贏過愛因斯坦　考上牛津卻「休學下海」狂賺百萬

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

跟進美國！　加拿大對中國製電動車「課徵100%關稅」

中國鑽美出口管制漏洞　突破封鎖「取得AI先進晶片算力」

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

道瓊創歷史新高！　小漲65點

加州20年首見夏季降雪　內華達山脈秒入冬季仙境

北韓罕見不滿北京「嚴重干擾」　反對東北邊境設17個廣播站

Telegram創辦人法國下飛機秒被逮捕　馬克宏回應了：絕無政治動機

俄大規模空襲烏15州　破百飛彈、無人機「狂炸能源設施」斷水電　

機場新風潮？過安檢大拍「托盤美學照」　外媒批：讓檢查拖更久

IQ超高！她智商178贏過愛因斯坦　考上牛津卻「休學下海」狂賺百萬

陳曉東跑通告美女人妻相隨！　高舉雙手「沒偶包」大吃放超鬆

跟進美國！　加拿大對中國製電動車「課徵100%關稅」

拆解蔡璧如競選金流　赫見藍白合

辜仲諒想「一魚雙吃」　還有2大關卡要闖

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

中國軍機首度侵入日本領空！　日防衛省：時間長達2分鐘

中國鑽美出口管制漏洞　突破封鎖「取得AI先進晶片算力」

台灣米其林摘星名單今揭曉！台南力拚「破蛋」　頤宮挑戰7連霸

一起牽手變老！「4星座」愛得低調　不追求轟轟烈烈

民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

俄空襲烏15州　狂炸能源設施斷水電　

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

機場安檢大拍「托盤美學照」　外媒怒批

Telegram創辦人被逮捕　馬克宏回應了

北韓罕見不滿北京　反對邊境廣播站

與台斷交後損失13.7億　宏都拉斯上百蝦農倒閉

加州20年首見夏季降雪

道瓊創歷史新高！　小漲65點

5歲童遭圍毆活活打死　最小嫌犯才9歲

超正女博士虐嬰！6周嬰「頭被砸碎」慘死

拔監視器和男友幽會　弱智女慘遭性侵

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

不顧小孩在現場！佛州女泳池邊和2女大玩3P

更多熱門

相關新聞

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

美國共和黨總統候選人川普今天痛批美國廣播公司新聞網（ABC News）是假新聞，並且暗示他可能不會參加9月10日由ABC主辦的總統候選人辯論。

人生要有多黑暗才能生出《黑神話》？

人生要有多黑暗才能生出《黑神話》？

IBM證實關陸研發部門　1000名員工成AI難民

IBM證實關陸研發部門　1000名員工成AI難民

AI股領漲！法人建議股債、REITs組合一把抓

AI股領漲！法人建議股債、REITs組合一把抓

與台斷交後損失13.7億　宏都拉斯上百蝦農倒閉

與台斷交後損失13.7億　宏都拉斯上百蝦農倒閉

關鍵字：

AI人工智慧Nvidia輝達中國美國晶片北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

千萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面