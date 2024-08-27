拆解蔡璧如競選金流　赫見藍白合

▲蔡壁如（右2）與藍營F4廖偉翔（左2）去年立委大選期間頻合體，沒想到在政治獻金的金流也另類「藍白合」。（翻攝蔡壁如臉書）



圖文／鏡週刊

本刊調查，民眾黨繼主席柯文哲陷假帳風暴之後，被喻為民眾黨創黨之母的台中市政府顧問蔡壁如，也被爆去年立委選舉的政治獻金帳目，涉以逾3百筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，恐有偽造文書之嫌。本刊比對帳目進一步發現，去年獲藍營禮讓參選台中第一選區立委的蔡壁如，居然在政治獻金的競選金流也出現另類「藍白合」現象。

去年立委選舉期間，蔡壁如與被稱為藍營「F4」的台中立委候選人林家興、羅廷瑋、黃健豪與廖偉翔多次合體，本刊比對帳目發現，蔡壁如與F4成員在競選金流也另類藍白合，F4成員之一的現任廖偉翔，去年12月支付H人事費用共2萬元薪資，但同月，蔡壁如也同時另以11筆定額交通費共付該員3萬3,000元，詭異的是，H從蔡營支領的交通費，竟然比廖偉翔以人事費支出為名付的薪水還高，到了隔月、今年1月，H又回歸廖營，支領3萬元的工資。

▲國民黨立委廖偉翔去年12月支付許姓H員2萬元工資（藍底），但同月蔡壁如卻付H共11筆交通費、合計3.3萬元（黃底），比廖以人事費支出的薪水還高。（翻攝監院網站）

本刊除了一一比對蔡壁如政治獻金帳目，為了解其他候選人申報情形，本刊同時檢視與蔡壁如同選區、民進黨立委蔡其昌的政治獻金帳目，交通旅運支出共483筆，合計34萬6,174元，金額僅約蔡壁如的1/4，以人名為支付對象的也只5筆、共2萬309元，其中2筆是停車費20及40元，另3筆分別是搭交通工具的560元、8,360元及1萬1,329元，無論單筆額度或總額皆不如蔡壁如高，也不是頻繁支付或定額整數。

▲支領蔡壁如共106筆、21.2萬元交通費的陳姓A員，遭柯粉揪出是「壁如派」，曾在YouTube抖內留言時力拱蔡出任民眾黨副主席。（翻攝YouTube頻道街頭麥克風聊天室）

本刊再檢視與蔡壁如同黨的其他11名立委候選人交通旅運申報，台北第八選區的張其祿290筆、新北第二選區的李有宜196筆、新北第八選區的邱臣遠331筆、高雄市第一選區的曾尹儷4筆、連江的曹爾凱88筆，但5人都沒有任何一筆是以人名為支付對象；宜蘭的陳琬惠共362筆支出，僅1筆4,800元計程車費是以人名為支付對象；桃園第五選區的賴香伶共460筆支出，僅2筆以差旅膳宿費及油資共支付1人6萬3,000元；桃園第六選區的李慕妍、金門的尚文凱及山地原住民選區的胡黃廣文，3人皆0筆、0元支出。



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