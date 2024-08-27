蔡璧如詭異「奇數日」　帳目曝光

▲支領蔡壁如共16萬餘元交通費的黃姓C員（右1），去年曾穿著蔡的背心替她輔選，但蔡的人事費支出卻無任何申報紀錄。（翻攝黃姓C員臉書）



圖文／鏡週刊

本刊調查，民眾黨繼主席柯文哲陷假帳風暴之後，被喻為民眾黨創黨之母的台中市政府顧問蔡壁如，也被爆去年立委選舉的政治獻金帳目，涉以逾3百筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，恐有偽造文書之嫌。本刊比對她的申報帳目發現，她在交通旅運支出的申報內容有多處詭異的地方，例如，有人都巧合地在「奇數日」連續支領定額且數目整齊的交通費，另有替蔡壁如輔選的成員，單月支領的交通費高達10萬元，完全不合交通費申報常理。

根據《政治獻金查核準則》第35條，候選人交通工具費支出憑證須是票根、購票證明、計程車收據等，若差旅膳宿費、油資、停車費或旅運費，支出憑證須是統一發票、免用統一發票的收據等證明，若為油票或其他儲值票證則應取得具領人簽名。

本刊檢視蔡壁如的申報帳目，去年10月至今年1月，她不僅每隔1或2天就以單筆3,000元定額，連續4個月支付F共47筆交通費，合計為14萬1,000元，更詭異的是，F在去年10月份的交通費全部都在「奇數日」支領。

▲蔡壁如異常以單筆4萬元的高額交通費，連5月支付陳姓B員共20萬元；去年12月支付黃姓C員單筆5萬元、2筆共10萬元交通費。（翻攝監院網站）

此外，曾代表民眾黨參選台中市里長的黃姓C員，去年曾多次穿上「蔡壁如服務團隊」的背心，與其他背著「選哲蔡壁如、海線好幸福」氣球的團隊成員，一起在台中街頭騎著共享單車替蔡輔選，但本刊比對帳目發現，蔡壁如光是去年12月就付他2筆5萬元交通費，單月共花10萬元，今年2月選後又各付他一筆5萬及一筆1萬1,532元交通費，合計共16萬1,532元。

對於蔡壁如交通費支出有多筆定額或單月高額的異常現象，一名熟悉政治獻金申報流程的助理直言：「選舉期間難道要飛出國輔選？怎會有單筆5萬、單月10萬交通差旅費的帳？何況只是地方層級選舉！」

▲蔡壁如申報的交通費金額整齊得很詭異，去年10月每逢奇數日就支付陳姓F員一筆3,000元交通費，單月合計4萬8,000元。（翻攝監院網站）



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