民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

▲向來標榜財政紀律的柯文哲涉入政治獻金假帳案，人設受到重創。



圖文／鏡週刊

柯營假帳風暴未歇，被喻為民眾黨創黨之母的台中市政府顧問蔡壁如如今也涉假帳，更加速柯營內鬥檯面化。本刊掌握，柯涉假帳後，黨內原有一派勢力簇擁拱蔡重返黨中央，其中支領蔡壁如政治獻金專戶106筆交通費的A，就被視為是「壁如派」，近日他call-in進YouTube頻道「街頭麥克風」，更直接痛批黃珊珊是「戀棧的俗仔、必須除掉」，讓柯營護珊、挺壁如二派角力白熱化。

A員並主張，黨應該增設2個副主席，由黨籍立委黃國昌負責立法院、蔡壁如負責黨中央，還指「蔡壁如才是真正愛阿北的最忠心幕僚」，另也讚蔡壁如的強項是人和，更是唯一成功跟藍營在台中合作的人、跟在野黨基層比較能溝通。

沒想到，此言一出卻掀起柯粉論戰，有人批「好個壁如派，但我支持33」「那些叫蔡壁如回來管的都是在害民眾黨」，但也有人挺A說實話：「怎麼可以把我想說的話說出來！」

▲柯營假帳風暴，黃珊珊遭黨停權3年，蔡壁如也爆出涉申報不實，加上黨內唯一1席市長高虹安也涉貪遭判刑，柯營面臨團滅危機。

本刊採訪多名柯營前任、現任幕僚皆直言，柯會從政與他當年任職台大醫院、因報帳問題捲入國科會補助款詐領案有關，當時他遭約談後嗆「這國家在空轉嘛！我自己來幹算了。」揚言選台北市長；後投入市長選舉後同樣爆發MG149帳戶事件，加上高虹安前年參選新竹市長又因內外帳遭披露爆發涉詐助理費案，「可見柯便宜行事的僥倖心態，完全沒有從歷史得到教訓」，而從柯、高虹安至蔡壁如，柯營帳目不實的問題一爆再爆，加上檢方調查結果猶未知，「黨若無法痛定思通、真正全盤檢討而沈迷於內鬥爭權，團滅也只是剛好而已！」



更多鏡週刊報導

【封面故事】人事費拆339筆以交通費申報 柯營蔡壁如涉報百萬假帳

【假帳火燒蔡壁如5】涉申報不實假帳破百萬 蔡壁如回應了

【假帳火燒蔡壁如】人事費拆339筆報成交通費 驚爆蔡壁如涉申報假帳破百萬