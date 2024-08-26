遵朱立倫指示未向柯文哲捅刀　連勝文嘆：他人設破滅難自圓其說

▲連勝文強調，國民黨不會對柯文哲落井下石。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲除了政治獻金假帳爭議連環爆，又被台智光、京華城和北士科「三大案」纏身，繼妻子陳佩琪看上億豪宅後，今柯又被爆以自己名字，⽤4300萬元購⼊北市商辦等也是火燒後院。國民黨副主席連勝文今（26日）接受專訪時指出，國民黨不會要在立院藍白合，又去背後捅人一刀，這樣太低級了，並承認黨主席朱立倫出國前就有討論過此事，定調黨中央不會有落井下石的動作，「這是國民黨沒有公布的共識」。

連勝文中午接受 《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪，談到2014年台北市長選戰期間，連勝文因購置帝寶一事被外界攻擊，被迫搬離帝寶後，又被人說「矯情」。連勝文說，當初就是莫名其妙，甚至連國民黨裡面批評他的人也很奇怪，「基本上，逼我搬家的人是說會影響市議員選舉，但結果呢？我得票率還比所有議員高！」

連勝文回憶，當時黨內有聲音認為，他住帝寶豪宅會「害死大家」，因此逼他要搬出去。連勝文還原當時的情景，「其實最早，當初是我父母親退休了，想買個房子，我從小就是東區人，原本想買東區，東區的每條大街小巷我都很熟。但後來發生槍擊案，父親連戰要我搬去安全度高的新家，至少門口警衛戒備森嚴，到底槍擊案究竟是發生什麼事情？到現在也不知道，唉。」

連勝文表示，當年選舉民進黨跟柯文哲是站在一塊的，動員側翼包圍他，民進黨早年打國民黨的選戰主軸是要靠省籍引發仇恨，後來又轉攻階級，企圖讓民眾產生相對剝奪感，2014年從頭到尾沒有討論太多市政，就是打階級，說是平民對貴族、基層對高層、打特權。

眼看曾經高喊清廉、窮困的柯文哲如今深陷豪宅及查帳風波，連勝文思索片刻後表示，自己兼任國民黨副主席，黨內的會議討論的結果，因為立院還有很多藍白合作的空間，因此不會對友軍落井下石，朱立倫都已經定調了，雖然沒有公布，但確實有這個結論，至少黨中央不會對柯文哲落井下石，若有違法事宜當然另當別論，「我們不會去公布這個共識，但確實有這件事。」

「台北市議會的議員有揭弊、監督責任，不可能因為立法院藍白合作去制止他們，台北市政府調查中，公務員有義務去答詢司法機關的查詢，這都是法定義務，國民黨中央不會表面合作背後又去捅刀」，連勝文強調，政治獻金申報不實監察院會給予罰則，應該算是行政罰，會去罰錢，至於貪汙腐敗，在沒有經過嚴格的法院認證之前，國民黨不可能跳出來指著鼻子罵，「我們又不是他的審計人員，也沒看過民眾黨的帳，現在就評論是胡說八道。」

至於怎麼評價柯文哲夫婦看豪宅？政黨補助款購置4300萬商辦？連勝文認為，一旦人設破滅的話，就很難自圓其說，這要看柯文哲自己怎麼想，人設也是一種枷鎖，社會觀感要問柯本人，「現在讓小草對偶像幻滅，柯文哲要去深思怎麼辦。」

