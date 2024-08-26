轟柯文哲喊黨窮！卻拿千萬補助款置產　游淑慧：義無反顧鈔票滿滿

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，民進黨台北市議員林延鳳26日再爆料，柯文哲今年5月10日以個人名義，4300萬買下立法院附近48.76坪商辦，柯則回應，參考其他政黨、候選人的選舉補助款慣例，購置個人辦公室使用。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，小黨很窮，但主席富得流油？民眾黨都還沒有長久辦公室作為政黨據點，但柯文哲卻急著拿黨的補助款，幫自己置產。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

游淑慧於臉書表示，柯文哲主席的政治獻金結餘已經有6000餘萬，屬於民眾黨政黨的選票補助款1億1071萬3980元，還要退給他三分之二？當醫生30年不見得買得起上億豪宅，但義務反顧選一次，卻可以鈔票滿滿。

游淑慧表示，總統副總統的選票補助款，依法屬於推薦政黨的，而柯文哲口口聲聲說民眾黨是小黨、窮黨，結果身為黨主席，還要從民眾黨的碗中挖走三分之二的飯，然後再要求黨內公職要對外喊窮、募款。

游淑慧指出，民眾黨自己都還沒有長久的辦公室作為政黨的據點，柯文哲卻急著拿屬於民眾黨的補助款來幫自己投資置產。柯文哲說退回個人是民眾黨的規定，問題是，誰是民眾黨創黨以來唯一的黨主席？

游淑慧回顧，今年1月17日時，民眾黨被問到總統選票補助款用途時，民眾黨發言人李頂立表示，「柯盈配」的選舉補助款使用，主要會用在政黨維持營運的經費，包含政黨、立院黨團與地方經營等等，加上柯文哲主席也有前往全台灣走訪收集民意的計畫，另外也會將部分用作公益使用。

最後，游淑慧質疑，那現在這棟辦公室登記是誰的名字？

▼柯文哲花費4300萬購入中正區「林森濟南路口」的濟南大樓。（圖／記者陳煥丞攝）