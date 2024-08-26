　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評賴清德執政百日毫無建樹、只剩對抗　趙少康：表現比蔡英文更糟

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德27日執政將滿100天，但朝野仍持續對立、兩岸關係依舊緊張。對此，前中廣董事長趙少康今（26日）表示，賴清德「新三不」，不溝通、不妥協、不合作，完全無視在野黨，加上民進黨內部鬥爭不斷，上任毫無建樹，只剩對抗，而兩岸問題用硬碰硬方式處理，局勢堪憂。他認為，賴清德表現乏善可陳，不過大家期望很低，只要不打仗就好，所以支持度還能維持，實在悲哀。

趙少康於臉書表示，賴清德上任明天將滿一百天，因為賴的「擇惡固執」，這一百天以來，兩岸對抗、朝野對撞，表現比蔡英文更糟，賴清德硬不承認自己是少數總統，到處硬碰硬，未來執政績效堪憂。

趙少康表示，賴清德個性固執，從大選期間處理「賴皮寮」的作法就看得出來，上任以後更明顯，得票40%、立法院席次不過半的「雙少數」總統，卻完全無視在野黨，就是不溝通、不妥協、不合作，加上民進黨自己內部鬥爭不斷，2026縣市長大選提前開打，讓台灣絲毫沒有休養生息的機會。

趙少康認為，蔡英文剛上任時，自己期許她任內可以達成「兩岸和平、兩黨和解」，直到8年任期卸任，蔡英文兩項都沒有做到，但接任的賴清德比她更糟，蔡英文至少個性陰柔，衝突不多，但是賴清德凡事正面對抗，因為是雙少數總統，籌碼不多，只好搞大罷免，從謝國樑開始，接著就等著立委上任滿一年，只要罷免國民黨幾席立委，在立法院就能擺脫少數席次的限制。

趙少康指出，政治很多時候需要妥協，兩岸關係也是，賴清德都用硬碰硬的方式處理，台灣未來局勢堪憂，所幸在這個時候，美、中都有各自內部的問題，都不想台海發生戰事。自己認為，除非台灣逼得大陸不得不打，雖然未來兩岸關係不會改善，但應該也不至於開戰。

最後，趙少康強調，雖然賴清德的表現實在乏善可陳，不過大家現在的期望很低，只要不打仗就好，對內政、經濟也不太在乎了，所以賴清德的民調支持度還能維持，實在是人民的悲哀。

▼前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼趙少康 時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
股王刷天價後翻黑重摔！　一張賠逾46萬
柯文哲花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨：選舉補助款都用在黨務黨工
快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」　無呼吸心跳
央行「限貸」重拳出不到1週　第一線房仲：買方更卻步了
台中蛋黃酥名店北上！　上千盒半小時賣光
陸美女局長搞上外甥！嬌喊「幫你燉了鹿鞭」　傳多張大尺度照
快訊／爆凶殺！　28歲男浴血陳屍床鋪
快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！　激動擁吻
搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚19歲兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

柯文哲花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨：選舉補助款都用在黨務黨工

評賴清德執政百日毫無建樹、只剩對抗　趙少康：表現比蔡英文更糟

潛艦預算20億夾帶近3千億闖關　李彥秀痛批賴清德走預算巧門

柯文哲花4300萬買房拖蔡英文下水　蔡辦駁：從未拿選舉補助款置產

賴清德執政將滿百天訪團創新高　吳思瑤：世界挺台「沒有疑賴論」

美麗島民調／藍營最強共主盧秀燕看好度45.3%　僅落後賴清德5.2百分點

王以太「中國台北」被禁入境　綠尊重陸委會：鼓勵兩岸交流立場未變

調查官栽贓張麗善買票竟升官　國民黨團：「藏鏡人」到底是誰？

民眾黨反感度飆升15.7百分點　綠：形象破產、存亡之秋

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

柯文哲花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨：選舉補助款都用在黨務黨工

評賴清德執政百日毫無建樹、只剩對抗　趙少康：表現比蔡英文更糟

潛艦預算20億夾帶近3千億闖關　李彥秀痛批賴清德走預算巧門

柯文哲花4300萬買房拖蔡英文下水　蔡辦駁：從未拿選舉補助款置產

賴清德執政將滿百天訪團創新高　吳思瑤：世界挺台「沒有疑賴論」

美麗島民調／藍營最強共主盧秀燕看好度45.3%　僅落後賴清德5.2百分點

王以太「中國台北」被禁入境　綠尊重陸委會：鼓勵兩岸交流立場未變

調查官栽贓張麗善買票竟升官　國民黨團：「藏鏡人」到底是誰？

民眾黨反感度飆升15.7百分點　綠：形象破產、存亡之秋

菲律賓控中國海警「高壓水砲轟菲船」　防長：非法行動

股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

專殺異教徒！26歲敘利亞男坦承犯罪　德慶典「隨機砍人」致3死

Twinko可青曬絕美婚紗照！深V曲線辣翻…155嬌小身材穿長澎裙圓夢

MEET TAIWAN成功行銷台灣會展產業　獲Stevie Awards金獎

抗議破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車畫面曝　清潔隊員看傻眼

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

快訊／高雄飯店傳命案！友聯繫不上　房務開門驚見1男陳屍床鋪

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

烏克蘭國產「圓麵包」飛彈無人機　畫面公布

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

錢從哪來？她爆柯花4300萬買商辦

被爆花4300萬買商辦　柯說明用途

柯文哲花4300萬買房拖蔡英文下水　蔡辦駁：從未用選舉補助款置產

美麗島民調／創黨最大震盪　白營65.3%反感、柯文哲69.1%不信任　

快訊／京華城案關鍵人彭振聲現身議會

陳智菡：有給職蔡顧問不得參與黨務

未受邀連戰夫婦鑽石婚宴！侯友宜回應了

「吐槽大師」爆紅！沈伯洋憂：個資恐送中

美麗島民調／藍營最強共主盧秀燕看好度45.3%　僅落後賴清德5.2百分點

柯文哲用選舉補助款買商辦　簡舒培酸：小草情何以堪？

民眾黨反感度創新高　王鴻薇斷言柯文哲這件事

王以太「中國台北」被禁入境　綠尊重陸委會

綠委爆第三方機構有端木正　民眾黨曝組織圖

韓國瑜要「中華民國」重回國慶意象　藍營力挺籲各界尊重

更多熱門

相關新聞

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

總統賴清德25日回到台南市參訪，民進黨立委林俊憲指出，賴清德現在貴為總統，但不少市民都希望他常回來看看，因此特意為賴清德安排參拜之行，並且都是他過去在台南就常參拜的廟宇。林俊憲強調，自己與賴清德認識近30年，「我也會繼續向這位老市長請益，成為市民與中央之間最順暢的溝通管道，讓台南未來更加美好！」

柯花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨打臉了

柯花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨打臉了

福建恢復馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台「對等尊嚴推兩岸觀光」

福建恢復馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台「對等尊嚴推兩岸觀光」

潛艦預算20億夾帶近3千億闖關　李彥秀痛批賴清德走預算巧門

潛艦預算20億夾帶近3千億闖關　李彥秀痛批賴清德走預算巧門

賴清德執政將滿百天訪團創新高　吳思瑤：世界挺台「沒有疑賴論」

賴清德執政將滿百天訪團創新高　吳思瑤：世界挺台「沒有疑賴論」

關鍵字：

賴清德蔡英文趙少康執政百日國民黨民進黨兩岸

讀者迴響

熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

王思聰孩子媽疑自導自演！

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

《康熙》Enzo突驟逝「死因曝光」

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面