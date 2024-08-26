評賴清德執政百日毫無建樹、只剩對抗　趙少康：表現比蔡英文更糟

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德27日執政將滿100天，但朝野仍持續對立、兩岸關係依舊緊張。對此，前中廣董事長趙少康今（26日）表示，賴清德「新三不」，不溝通、不妥協、不合作，完全無視在野黨，加上民進黨內部鬥爭不斷，上任毫無建樹，只剩對抗，而兩岸問題用硬碰硬方式處理，局勢堪憂。他認為，賴清德表現乏善可陳，不過大家期望很低，只要不打仗就好，所以支持度還能維持，實在悲哀。

趙少康於臉書表示，賴清德上任明天將滿一百天，因為賴的「擇惡固執」，這一百天以來，兩岸對抗、朝野對撞，表現比蔡英文更糟，賴清德硬不承認自己是少數總統，到處硬碰硬，未來執政績效堪憂。

趙少康表示，賴清德個性固執，從大選期間處理「賴皮寮」的作法就看得出來，上任以後更明顯，得票40%、立法院席次不過半的「雙少數」總統，卻完全無視在野黨，就是不溝通、不妥協、不合作，加上民進黨自己內部鬥爭不斷，2026縣市長大選提前開打，讓台灣絲毫沒有休養生息的機會。

趙少康認為，蔡英文剛上任時，自己期許她任內可以達成「兩岸和平、兩黨和解」，直到8年任期卸任，蔡英文兩項都沒有做到，但接任的賴清德比她更糟，蔡英文至少個性陰柔，衝突不多，但是賴清德凡事正面對抗，因為是雙少數總統，籌碼不多，只好搞大罷免，從謝國樑開始，接著就等著立委上任滿一年，只要罷免國民黨幾席立委，在立法院就能擺脫少數席次的限制。

趙少康指出，政治很多時候需要妥協，兩岸關係也是，賴清德都用硬碰硬的方式處理，台灣未來局勢堪憂，所幸在這個時候，美、中都有各自內部的問題，都不想台海發生戰事。自己認為，除非台灣逼得大陸不得不打，雖然未來兩岸關係不會改善，但應該也不至於開戰。

最後，趙少康強調，雖然賴清德的表現實在乏善可陳，不過大家現在的期望很低，只要不打仗就好，對內政、經濟也不太在乎了，所以賴清德的民調支持度還能維持，實在是人民的悲哀。

▼前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）