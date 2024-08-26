柯文哲花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨：選舉補助款都用在黨務黨工

▲國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（26日）被民進黨台北市議員林延鳳踢爆，今年5月以「全現金」4300萬元購置中正區濟南大樓3樓商辦，柯文哲隨後也坦承黨內規定補助款3分之2歸個人，是使用選舉補助款設置自己長期使用的辦公室，並強調是依循其他政黨前例。國民黨回應，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。

針對林延鳳爆料5月花4300萬元購買商辦一事，柯文哲說，這是用選舉補助款，有參照其他黨的一些慣例，而民眾黨規定是選舉補助款三分之一歸中央黨部、 三分之二可以歸個人，「我們參考其他以前總統候選人例子，是用那個錢要去設辦公室，長期要用的。」

此說法不僅被蔡英文辦公室打臉說，蔡英文從未使用選舉補助款購置不動產，「這是兩回事」，且蔡的辦公室都是「租用」。連國民黨總統候選人「侯康配」可領取1億4013萬餘元的選舉補助款項，新北市長侯友宜選後就曾說明，補助款將回捐給中央黨部，由中央黨部統籌規劃，國民黨今日也強調，國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。