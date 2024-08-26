快訊／京華城案！許淑華：彭振聲稱「柯文哲交辦」才組專案小組會議

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，今年上半年捲入「三大案」（京華城、北士科、台智光），台北市議會調查小組26日找「關鍵人」前台北市副市長彭振聲說明，歷經3小時會議時間，會後由民進黨台北市議員許淑華、國民黨台北市議員游淑慧出面轉述，許表示，突破性進展就是，彭有說是「柯文哲交辦」，才會組成專案小組會議。

▲前台北市副市長彭振聲26日上午出席議會京華城專案小組會議。（圖／記者陳家豪攝）

台北地方檢察署偵辦柯文哲任內涉及京華城容積率案，今年5月間分他字案偵辦，柯文哲等人列貪污治罪條例被告，並指揮廉政署北部地區調查組蒐證，陸續約談相關人員；台北地檢署8月12日以被告身分傳喚彭振聲說明，檢察官經3小時訊問，認為彭涉犯貪污治罪條例圖利罪罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭令限制出境、出海、限制住居。

除此之外，台北市議會日前成立京華城案調查小組，由國民黨台北市議員游淑慧擔任小組召集人，調查報告預定9月出爐。調查小組26日上午在台北市議會召開會議，二度邀請彭振聲到場出席，由小組召集人游淑慧帶彭從會議室進出，只見彭疑似與議員打招呼時面露輕鬆笑容，引發在場媒體熱議。

整場會議歷經3小時，直至下午1時才結束，彭振聲在游淑慧、許淑華的陪伴下離開會議室，但全程皆沒有回應。而游淑慧、許淑華也於會後進行轉述，許淑華表示，「突破性進展就是，他（彭振聲）還是有說是『柯文哲市長交辦』、『便當會柯文哲市長交辦』，所以才會組成專案小組會議。」

許淑華提及，議員也有詢問為什麼柯文哲簽公展的時候，彭振聲不敢簽，導致公展必須到市長層級才簽，「他（彭振聲）說因為準用都更條例這部分，他（彭振聲）認為不妥，所以他（彭振聲）不簽了，就是市長（柯文哲）決行。在我初步聽起來狀況，應該就是⋯他（彭振聲）也是暗指是柯文哲的意思，是柯文哲授意。」

隨後，游淑慧說明，對於今天約談內容，她個人感到有點失望，「我還是覺得彭振聲很避重就輕，對於敏感性議題，他不是說『忘記了』，不然就是直接回答說『這答案有點敏感』或前後矛盾，甚至還發現他在之前有跟市府聯繫，想了解專案小組到底問些什麼問題，看得出來彭振聲可能是有備而來，內容有點避重就輕。」

游淑慧提及，但彭振聲還是有證實幾件事，第一，2020年2月京華城與陳情人先找到彭振聲，要求把陳情案送交都委會研議，但當時彭振聲是拒絕的，因為彭認為進都委會研議不能由上而下交辦，必須經過都發局評估，但當3月京華城透過議員找到柯文哲時，柯文哲用上對下「直接交辦」。

游淑慧指出，第二，彭振聲也證實，柯文哲曾經詢問過「為什麼京華城訴求的允建樓地板面積12萬平方公尺，這訴求不見了？」等，當時彭振聲說不知道細節過程，且此案市府跟京華城正在訴訟中，應等訴訟結果出來，贏就給、輸就不給，所以柯文哲知道此案當時在訴訟。

游淑慧稱，第三，彭振聲也證實，2020年8月10日的「便當會」，柯文哲指示彭振聲當PM一事，在會議當下，彭振聲是不知情的，一直到會後看見會議紀錄才知道，心裡還murmur「我要協助什麼？」、「叫我當PM，是要幫誰協助什麼？」認為有點莫名其妙。

媒體追問，彭振聲有無說明3月便當會，柯文哲究竟交辦什麼具體內容？游淑慧說明，彭振聲沒參加該場便當會，不知道柯在便當會裡面講了什麼，可能是事後收到會議才知道；且彭振聲也不知道柯文哲有無另外跟都發局談過什麼，所以才會將有些公文往上簽。