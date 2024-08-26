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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苦覓場館何處辦？國民黨1124全代會　避韓國瑜、侯友宜「失敗地」

▲▼國民黨全代會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜合體。（圖／記者屠惠剛攝）

▲去年國民黨全代會侯友宜、韓國瑜合體。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

過往國民黨於非黨主席選舉年，全代會多在7月至9月初的時間區間內舉辦，包含2018年於8月19日、2019年於7月28日、2020年於9月6日、2022年於8月28日、2023年於7月23日，今年期程明顯偏晚。據了解，經過一再延期，國民黨拍板今年全代會將結合130周年黨慶，於11月24日舉行。黨務人士透露，但目前仍苦無場地，黨高層對於去年的板橋體育館不太滿意，從韓國瑜到侯友宜，都輸掉總統大選，認為是不祥之地。

黨主席朱立倫先前受訪時曾表示，自己任期到明年10月說法，引發全代會期程「拉後」是配合明年主席選舉期程聯想。黨務人士表示，因今年沒有選舉提名、造勢要求，也沒有修改黨章等重要議案，全代會時間自然不用趕。

至於可能的舉辦地點，該人士感嘆，最理想的國父紀念館大禮堂還在整修中，中山樓又太小、破舊、交通不便，台北市的體育場館多數不借給政黨使用，可租借的場館又多檔期已滿，要找到可容納2千人會場並不容易。

▲▼國民黨全代會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黨高層對於去年的板橋體育館不太滿意。（圖／記者屠惠剛攝）

且從經費與交通考量，再加上今年全代也沒有諸如輔選等特殊政治任務，舉辦應會一切從簡，開拔到雙北以外地區機率不大，若最後沒有合適場地，回到板橋第二運動場舉辦仍有可能，但黨高層對過往辦過數次全代會的板橋第二運動場體育館又有意見，因2019、2023年總統大選都選在該場館辦全代會誓師，最後都敗選，目前已否決「敗選之地」的提案。

苦尋場館之際，黨中央考量基隆市長謝國樑罷免案投票於2024年10月13日舉行，因此目前當務之急是全力「固樑」，而全代會事前準備除了找場地之外，還要提前兩個月寄出黨員通知，種種原因下，黨中央只好一路延到年底舉行，最終拍板11月24日登場，且今年適逢國民黨成立130年黨慶，黨中央決定和全代會合併為一日辦理，也好節省經費。

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