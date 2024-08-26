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社會 社會焦點 保障人權

台大工友收回扣12萬　「空氣濾網新品回收」讓業者逃漏稅397萬

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢偵辦台大採購空氣濾網回扣案，發現業者用假發票掩飾行賄並逃漏稅。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台大醫學院總務分處工友張政宏，涉嫌在辦理空氣濾網定期更換業務時，配合讓業者晟鼎公司把新的空氣濾網取回，另外再次出售牟利，張政宏從中收取回扣11萬9783元，另外晟鼎利用不實發票掩飾行賄，並藉此虛增進項成本逃漏稅，總計從2011年9月起少繳稅額超過397萬餘元。台北地檢署26日依貪污等罪起訴7名官商。

起訴指出，從事空氣濾網製造及出售的晟鼎科技公司，為了提高公司業績，同時躲避營收報稅的問題，自行建立客戶回扣制度，業務員只要完成銷貨、客戶請款後，就以「成本分析表」的方式，根據業務從客戶回收的新品再出售利益，折算回扣給客戶。

而2002年3月起在台大擔任工友的張政宏，負責台大醫學院基礎醫學大樓空氣箱濾網採購驗收及更換事宜，明知業者依採購合約送來的空氣濾網，已經屬於台大公物，卻配合讓晟鼎公司在送貨當天或隔幾天，又把部分濾網帶走，由晟鼎的工廠確認可再次銷售的數量後，製作成本分析表，折算回扣給張政宏。

另外晟鼎公司業務員鄭諭謙則是在處理國立台灣美術館濾網更換作業時，利用沒有人注意的機會，偷偷把新品濾網帶走，然後向公司申報回扣，公司以為國美館員工要收回扣，因此支出3萬1047元，其實都被鄭諭謙從中暗槓下來。

檢察官查出，晟鼎公司以教育訓練費名義，掩飾回扣的支出費用，另外利用科昕科技公司的假發票，虛增進項金額，藉此漏報2022年9月到2022年7月的營業稅額397萬6730元，台北地檢署調查後，依違背職務行收賄、逃漏稅等罪嫌，將台大工友張政宏、晟鼎負責人陳昕逸、財務長楊勝正等7人起訴。另全案偵辦期間，一度懷疑台南醫院等機關空氣濾網更新案也有弊端，因查無事證，處分不起訴。

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