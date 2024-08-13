Abc牙醫聯盟涉詐健保又逃漏稅！「牙醫教父」兄弟檔1500萬交保

▲Abc牙醫聯盟聘用密醫詐領健保費，又被爆出涉逃漏稅。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟Fb粉絲專頁）

記者許宥孺／高雄報導

台灣最大牙醫集團「Abc牙醫聯盟」遭爆料聘用密醫替病患看診，詐領健保費4000萬或緩起訴，沒想到檢調又查出該集團涉嫌逃漏稅，檢調昨(12日)兵分38路到旗下診所、處所進行搜索，帶回30人進行調查。檢方偵訊後，認為創辦人謝尚廷、胞兄謝尚人罪嫌重大，分別諭知以1000萬、500萬元交保候傳，全案朝洗錢、稅捐稽徵法等罪嫌偵辦中。

Abc牙醫聯盟創立於2008年，由創辦人謝尚廷擔任總院長，學經歷豐富，政商關立良好，被稱為「牙醫教父」。集團診所主要分布於高屏地區，共有14家院所；此外，澳洲有4家、日本也有1家院所。胞兄謝尚人則擔任董事長，同時為旗下維泰牙醫診所院長。

▲Abc牙醫聯盟總院長謝尚廷(右1)政商關係良好，今年3月曾力拱立委許智傑參選高雄市長。（資料圖／記者許宥孺攝）

Abc牙醫聯盟在去年3月遭民眾向衛生局檢舉，指旗下診所醫師為具牙醫師資格卻執行醫療業務，衛生局到場稽查，發現確有此事，依違反醫師法第28條，依法處分10萬元罰款，並函送高雄地檢署偵辦。

檢警當時追查，發現該牙醫集團聘用醫師多為波蘭、菲律賓「海歸」醫師，也就是俗稱的「波波醫生」，於國外就讀醫學院卻為實習，也未取得當地醫師執照，回台後即可報考國考。檢警粗估，集團聘用10多名密醫，涉嫌詐領至少4000萬元健保費。

▲謝尚廷創立Abc牙醫聯盟，被稱為「牙醫教父」。（圖／ETtoday資料照）

進一步追查後，檢警又從扣得帳冊、稅務等資料，發現旗下診所院長、主治醫師涉嫌逃漏稅，申報所得與健保給付點數明顯不符，粗估逃漏稅金額達上億元。

檢方昨日指揮調查局南機站、高雄市調查處、航調處高雄調查站、高雄市刑大等單位，前往涉案診所及相關人處所共計38處進行搜索，並帶回相關涉案人共30人進行調查。

檢方於昨日深夜訊問後，認相關涉案人涉有違反稅捐稽徵法之詐術逃漏稅捐、洗錢防制法之洗錢等罪嫌，並認為謝尚廷犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知1000萬元交保候傳。胞兄謝尚人則以500元交保，其餘診所院長、醫師、助理等，分別以20萬元至300萬元不等金額交保候傳，全案後續仍持續調查中。

Abc牙醫聯盟對此表示，現階段相關案件正在司法調查中，基於偵查不公開，目前不對外回應。