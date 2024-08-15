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電資科系蟬聯二類學生首選　專家：就業取向「選系不選校更明顯」

▲▼升學輔導專家劉駿豪表示，電資科系成二類學生首選，和就業取向有關，甚至中字輩電機系以和台大非電資系平起平坐。（圖／記者許敏溶攝）

▲升學輔導專家劉駿豪表示，電資科系成二類學生首選，甚至中字輩電機系以和台大非電資系平起平坐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年大學分發入學今（15日）放榜。升學輔導專家劉駿豪指出，今年考生選系不選校比去年更明顯，尤其是二類組，今年二類組十大熱門校系，落台大、清大、陽明交大等三校，且全都和電機資訊相關。更特別的是，包括中興等中字輩大學的電機系，錄取分數已經和台大非電資科系平起平坐，凸顯考生選填志願與未來就業取向的密切關連。

分發入學今天放榜。受到今年招生總名額比去年減少超過5千人影響，今年僅有31校缺額2505人，創下4年來新低。升學輔導專家劉駿豪表示，今年缺額減少，和今年總招生名額比去年少了5千多人有關。

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劉駿豪指出，從今年二類組的十大熱門校系，第一名為台大電機，平均57.25級分，其次為陽明交大電機甲56.4級分、台大資工56.12級分，且前十大熱門科系都是由電機、資訊相關，凸顯考生在二類選填志願就是就業取向，甚至國立大學中字輩學校的電機系，已經和台大非電資二類組科系平起平坐。

劉駿豪更以台大化學系與中興大學電機甲為例，兩系都採計相同5考科，台大化學系去年錄取門檻為245級分，今年為250級分，中興大學電機甲去年為239級分，今年跳升到252級分，還勝過台大化學系。

類似狀況也出現在中正電機甲組與台大土木系，去年兩科系採計五科的分數都是231級分，但今年中正電機甲跳升到246級分，勝過台大土木系的241級分。另成大資工和台大機械今年都是255級分，但成大資工去年僅245級分，還低於台大機械的247級分。

至於第三類組十大熱門校系，劉駿豪表示，共有6個醫學系、4個牙醫系，第一名當然是台大醫學系，但從北醫醫學系和牙醫系錄取分數相同，北醫牙醫系分數還高於長庚醫學系與馬偕醫學系，凸顯考生對牙醫的偏好程度。

在第一類組十大熱門校系部分，劉駿豪指出，大致和往年差不多，前九名都在台大，第一名為台大財金B，僅有一個系組落在政大法律，凸顯考生選校不選系的情節相當明顯，也很難改變。

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