建商出口黃金逃稅加罰鍰拖欠4.5億　分署追討14年！管收3個月

記者黃哲民／台北報導

在北市經營建設公司的蒲姓男子，被查出以公司名義，4年間出口黃金共逾110億元卻逃漏稅，並拖欠連補帶罰外加利息共4.5億元的鉅款，蒲男耍賴說沒錢，經移送行政執行署台北分署追討14年，日前終於拆穿蒲男找人頭頂替等伎倆，聲請法院裁准後將蒲男送去管收、為期3個月。

▲蒲姓建商（左）從事黃金出口貿易逃漏稅，喊窮拖欠補稅與罰鍰及利息共4.5億餘元，被法院裁准管收。（圖／行政執行署台北分署提供）

現年70歲的蒲男被指2005年9月到2008年8月間，以他的建設公司名義從事蒐購黃金出口到香港賺價差的貿易，卻沒依規定取得報稅用的會計憑證與進項憑證，金額合計110億餘元，被國稅局裁處罰鍰共3.1億餘元。

國稅局另查出蒲男公司沒申報其中2個年度營利事業所得稅，連同滯納金須補繳1.2億餘元。蒲男公司登記營業項目包含黃金現貨進出口貿易，他對這些罰鍰、補稅均置之不理，2010年被移送台北分署強制執行後，公司也被廢止登記。

台北分署接手強制執行，本案應追繳金額已累積到4.5億餘元，蒲男數度到案都說沒錢、聲稱出口黃金沒賺那麼多，但他從沒向國稅局申請複查金額，還推稱公司負責人早就不是他。

台北分署查出蒲男公司2008年6月變更負責人為1名王姓男子，但王男當時另案被羈押中，台北分署循線找到王男查證，王男聲稱遭人冒用名義。

接著，台北分署過濾蒲男公司2009年2、3月13筆外匯匯入水單，金額共1.2億餘元，入帳後1分鐘到20分鐘內，就由3名不同男子提領現金一空，台北分署找到這3人詢問，3人都說不認識王男，而是聽從蒲男指示代領、領到的錢都交給蒲男。

此外，收取前述匯款的公司帳戶，也是蒲男開立，在變更公司負責人後，並未隨之更換帳戶的公司大小章。蒲男見台北分署查得仔細，承認請親友幫領現金用於黃金貿易，但辯稱不知誰找王男來掛名公司負責人。

蒲男並推稱公司結束營業剩下約1500萬元，他拿200萬元，其餘退還給公司4名合夥人，卻堅持不透露合夥人資訊，被懷疑只是「幽靈抗辯」、其實錢都被蒲男藏著。

台北分署認為足以證明蒲男「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」、構成可管收事由，昨（13日）再請蒲男到案勸說無效後，留置蒲男並聲請法官裁准管收後，立刻送進管收所，為期3個月，必要時可聲請延長1次，管收天數不抵扣應付的補稅與罰鍰。