台大明年招生3483人　申請入學擬增至51％

▲分發入學今天放榜，台大滿招無缺額，並公布明年招生管道佔比規劃。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年大學考試分發入學今（15日）放榜，台灣大學今年分發入學管道共錄取1475人，全部額滿沒缺額。台大註冊組主任李宏森指出，今年教育部核定台大考試分發入學名額佔比37%，明年將會往下調至35％，其中申請入學佔比將往上微調到51.2％，繁星推薦則從目前12.08%，往上微調到12.48%，預估明年總招生名額為3483個（含外加），但實際招生名額與比例仍要依照教育部核定結果。

分發入學今天放榜，今年共有31校缺額2505人，為4年來新低。包括台大、成大等19所國立大學都滿招沒有缺額。

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在台大部分，李宏森表示，今年申請入學、繁星推薦未滿招而回流的名額共264人，加上原本分發入學管道，總計共1475人，佔總招生名額42％，但依舊是滿招，沒有缺額。

若以各高中錄取人數來區分，李宏森表示，建中錄取201人最多，其次為北一女136人、師大附中120人，北市私立薇閣中學錄取70人（去年56人），為全台所有私校最多，另有成功高中64人，中山女中60人，雄中56人，台中一中51人。

李宏森指出，台大明年預計招生名額為3483個（含AI外加名額），將會微調個人申請、繁星推薦與分發入學三個管道招生比例，今年分發管道佔總招生名額37％，將往下降為35％，繁星推薦則會從目前12.08％，明年將往上調升到12.4％，而個人申請今年佔比50.63％，明年將調升51.2％，但實際招生名額與比例，仍要依照教育部核定結果而定。