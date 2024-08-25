東森消費聯盟百萬領袖培訓營圓滿落幕！王令麟喊話「跟著集團多角化佈局」一起賺大錢過好生活

▲東森消費聯盟「百萬領袖培訓營」8/25（日）圓滿落幕，此次活動為期2天1夜，吸引來自全台各地經銷商夥伴熱情參與！（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者萬玟伶／桃園報導



由東森消費聯盟主辦的「百萬領袖培訓營」，8/25（日）在熱烈的氛圍中圓滿落幕！此次活動為期2天1夜，吸引了來自全台各地的經銷商夥伴參加，他們齊聚一堂，透過這2天特別設計的課程，提升專業能力和領導能力，為自己的事業奠定更堅實的基礎。東森集團王令麟總裁更在第2天現身，為這群週末仍努力進修的經銷商夥伴鼓勵打氣！



總裁親臨激勵 現場氛圍熱烈溫馨

結訓日這天王令麟總裁特別出席，為現場的皇冠領導人以及其他經銷商夥伴們送上真摯祝福。「感謝大家的努力與投入，今天各位在我們舉辦的百萬領袖培訓營，重點只有一個，那就是——怎麼讓你們賺到錢！有好的收入、好的市場，就會有好的生活品質，這是我一再想為各位追求的目標！」王令麟不僅讚揚所有參與者的專業精神和團隊精神，並表示東森集團將繼續堅持提供最高品質的產品和服務，以回饋1,300萬會員的信任與支持。

談及集團未來發展時，王令麟也表示，東森集團持續進行企業轉型，並在林口投資百億元打造新總部，除了將結合商場、辦公大樓、六星級健診中心，與晶華酒店強強聯手在園區內規劃高級商務飯店，以及建造可容納2,500人的演唱會展演廳，未來也將會是為東森經銷商與網連通會員提供專屬優惠的健康美麗、休閒娛樂聚會場所，預計2026年正式啟用。王令麟現場也驚喜表示，目前預估會針對總部旁邊土地再投資150億，預計再打造可容納2萬人的大型國際演唱會表演場地，未來將距離桃園國際機場不超過20分鐘的車程優勢，完工後的第一場盛宴預備請世界級巨星來台開唱，敬請所有會員拭目以待。

▲王令麟總裁在演講中指出，台灣已經進入高齡化社會，民眾健康意識逐漸提高，市場對於美妝保健品的需求也在不斷增加。東森集團預見到了這一趨勢，正在積極布局預防醫學的大健康及大美麗領域，為未來的市場發展奠定堅實的基礎。



面對愈來愈競爭的市場，王令麟表示，在集團強大的挹注下，堅持近30年的「東森嚴選」持續秉持最高品質與服務標準，為千萬會員嚴選優質廠商與商品品質，近年更跨足新零售與新媒體。其中，東森集團也與台灣大學成立產學中心，協助產品的驗證升級，今年更捐贈台大千萬級實驗室，目前旗下保健品皆有台大生技學院出具檢測報告。「我出的保健品，一定都要經過我自己試吃。」王令麟信心滿滿道，「東森的保健產品，我王令麟是用生命在捍衛的！」正是東森對每一位消費者「承諾、責任、榮譽」精神，也才讓「東森」2字成為保證，並於去年成功打進中國市場，明年預計結合中國與台灣市場將有機會創下45億的獲利，顯見東森集團的獨到眼光與切入市場的行動力。

「東森集團的發展與民眾的生活有很大的關係與接觸，從東森房屋仲介、東森寵物、東森新聞雲、慈愛動物醫院、草莓網到自然美，引領經銷商和會員朋友一同進入大健康時代！」王令麟強調，東森集團的佈局皆走在正確的趨勢上，身為總裁，他對於經營直銷的決心與重視絕對毋庸置疑。「相信跟著東森，你們將比同行的人更了解各行業的最新趨勢！」

▲王令麟總裁承諾帶著所有經銷商夥伴，「一起向前，一起賺大錢，一起過好生活！」

高端課程設計 專業皇冠級導師傳授成功心法

此次培訓營課程內容豐富，偌大的培訓教室湧入近20組學員，每堂課後更會給學員現場試做分享的時間，展現經銷商們的實力與行動力！經銷商夥伴們為了參加這場課程，不僅付出了費用，也付出了寶貴的時間，現場請來的多位導師與皇冠老師，他們以豐富的經驗和專業知識，傳授成功心法及經營自己事業的心態，幫助夥伴在競爭激烈的市場中更有信心面對挑戰。



課程中，來自東森高階皇冠團隊的老師們更分享了他們成功的經驗和心得，皇冠級經銷商柳大謙表示，「教育訓練其實包含教育和訓練2個部分，所以在這2天1夜的課程，夥伴們不只是聽講還有實作，因為我們最終都是要回到市場面對客戶，所以這個訓練對夥伴來說都有非常非常大的幫助！傳統直銷產業缺乏清楚的SOP，但東森很重視團隊系統化，我們把東森與產品的特色與優勢拆解出清楚的細節，幫助所有經銷商可以自信清楚地與消費者分享，大家說一樣的話、做一樣的事，這個力量發散出去爆發力是非常大的，也能讓消費者對我們更有信心！」

▲▼每一位夥伴帶來的真實案例和實戰經驗，對於在場每一位參與者而言，都是一次難得的學習機會。培訓過程中穿插的team building活動，也進一步增強團隊凝聚力，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中加深彼此的信任與合作！





皇冠級經銷商吳沛晴也感動道「我印象最深刻的就是看著夥伴們認真興奮的神情，包括實戰的部分他們也很熱情地演練，然而東森最有幫助的還是透過步驟和系統，一步步讓夥伴了解怎麼運作，並且對公司和產品更有信心！」皇冠級經銷商蔡忻樺也想起自己的新手期間，「對於剛加入的夥伴來說，通常大家會很擔心加入以後要怎麼跟客戶推薦東森和產品，我覺得2個月1次的培訓營正好可以給他們實質上的幫助，你不一定要很厲害才可以開始，因為加入之後經過公司這樣的培訓，大家都可以變得很厲害！這個課程也幫我們培訓出更多的種子部隊，在市場上遍地開花！」

皇冠級經銷商許政霖也推薦道，「我認為2個月1次的培訓營不只是東森與我們各團隊的合作，對於彼此的默契也會有很好的提升。我們很多有心的夥伴幾乎每一次培訓營都會參加，因為對於他們來說，由公司主辦的培訓營就像一個大火爐效應，這裡面有來自各界夥伴帶來的真實故事與分享，透過交流大家可以獲得很大的進步與激勵，透過每次培訓達到爐火純青的境界！」



表彰優秀夥伴 王令麟宣布「上海參訪交流獎勵」羨煞同業

為了表彰經銷商夥伴們的辛勤努力，王令麟也宣布，東森集團計劃將在今年12月組織一場前往上海參訪交流，行程中也將參訪奉賢東森自然美生技研發中心，對於經銷商夥伴來說，此趟參訪交流不僅是一次難得的放鬆機會，更能讓大家親眼見證東森集團在生技領域的付出與成就。

王令麟最後鼓勵所有經銷商夥伴未來持續參與公司精心安排的培訓課程，他也呼籲大家要抓住每一次學習的機會，「希望各位夥伴能善用東森獨有的資源和商業模式，藉由東森消費聯盟合法、合規地賺錢，並且幫助更多的人一起翻轉人生。」



現場學員驚喜獻上感謝影片 王令麟備受感動

在演講結束後，現場的氣氛再次被推向高潮。王令麟剛結束演講時，活動主持人便請總裁留步，由皇冠級夥伴特別上台向王令麟獻花，代表全體學員對於公司定期舉辦培訓營的用心表達感謝！接著，王令麟也與所有結訓學員合影留念，並親自頒發證書，表彰大家的努力和成果。

▲王令麟總裁接受皇冠級經銷商柳大謙（右）的獻花。

最後，現場學員再送上今日最後一個彩蛋驚喜！原來用心的夥伴在短短2天、馬不停蹄的課程中，仍然撥出時間準備給總裁的感謝影片，大螢幕輪播著一位位學員想對集團與王令麟述說的感謝心聲，讓王令麟臉上的笑容久久不散。在這充滿榮譽與激勵的時刻，所有學員也聚集在一起、留下盛大的合照，共同喊出「我在東森，我驕傲！」為此次活動畫下完美句點。

▲▼現場的經銷商夥伴不只準備驚喜影片，也感謝王令麟總裁為他們精心準備的「上海參訪交流獎勵」。





隨著合影的結束，這場為期2天1夜的「百萬領袖培訓營」也在熱烈掌聲中圓滿結束。參加此次活動的經銷商夥伴們，無不感受到來自東森集團的關懷和支持，也為未來的事業增添了更多信心與動力。未來，隨著更多這類活動的舉辦，也將會有更多夥伴受益，透過東森嚴謹的培訓以及高品質的品牌商品力，為自己的人生和事業開創更美好的明天。



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