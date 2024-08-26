文博會主場館開箱！1984奧運奪牌球衣曝光　棒球投手丘應援超熱血

▲2024台灣文博會主場館「大台南會展中心」，其中展區以台灣人的共同記憶「棒球」打造超熱血球場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台南報導

「2024台灣文博會」在台南盛大展開，主場館「大台南會展中心」今（26）日正式開放，除了在建築外打造裸視3D「文化製造機」，裡頭齊聚超過220個文創品牌、人氣IP，場內更有以台灣人共同記憶的棒球為主題，打造超熱血投手丘，觀眾席也有各式有趣又嗆辣的應援舉牌；還有1984年參加洛杉磯奧運獲得銅牌的棒球衣，職棒明星陽岱鋼的球衣也同步曝光！

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▲觀眾也能站上投手丘體驗。（圖／記者林育綾攝）

今年文博會首度移師台南，8月23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區等地開展，而主場館設於台南高鐵及台鐵沙崙站旁的「大台南會展中心」，搭乘大眾運輸，步行即可抵達。

▲▼「IP授權展區」是IP迷的絕佳去處，包括超萌的高雄捷運「蜜柑站長」等人氣肖像都在此亮相。（圖／記者林育綾攝）

在主場館內，首度將「文化策展」與「品牌商展」從概念到空間完整融合，商展共設有4個區域，其中「IP授權展區：新寶島・金鑠鑠」是IP迷的絕佳去處，包括超萌的高雄捷運「蜜柑站長」、「微疼」、「霸軒與小美」、「波波鴿」、「黃阿瑪」等人氣IP都在現場。

▲人氣IP吉祥物大集合。（圖／記者林育綾攝）

品牌商展在首2天（8月26日、27日）開放專業人士及買家入場，一般民眾則可參觀文化策展、工藝中心主題館、地方政府館，感受「寶島百面」的文化魅力；後5天（8月28日至9月1日）則全面開放觀眾進場。

▲以台灣人共同的記憶「棒球」，設計「團結：我的隊伍叫________」展區。（圖／記者林育綾攝）

在文化策展中，其中一區特別以台灣人共同的記憶「棒球」，設計「團結：我的隊伍叫________」展區，以棒球場的形式打造「投手丘」，除了有熱血的球場燈光、激昂的歡呼聲，觀眾席也有各式有趣又嗆辣的應援舉牌，像是在世界經典賽台灣對荷蘭時，球迷紛紛用歷史和諧音哏，製作「國姓爺捍衛主場」、「荷必認輸」、「成功荷抱蛋」等標語。

▲觀眾席也有各式有趣又嗆辣的應援舉牌。（圖／記者林育綾攝）

▲現場也利用台南廟宇元素，製作出各種讚美職棒元老統一獅的標語。（圖／記者林育綾攝）

而「統一獅」跟台南之間也有深厚淵源，現場也利用台南廟宇元素，製作出各種讚美職棒元老的標語，像是「勇者獅」、「王者獅」、「獅霸氣」等。

現場更有許多關鍵賽事留下的榮譽球衣，像是1984年台灣以中華台北身分參洛杉磯奧運，獲得棒球銅牌，該件球衣是已故球員吳祥木所有，意義深刻；另也有明星球員陽岱鋼的球衣。

▲1984年台灣以中華台北身分參洛杉磯奧運，獲得棒球銅牌的榮譽球衣曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲職棒球星陽岱鋼球衣曝光。（圖／記者林育綾攝）

文化部提到，囿於國際現實，台灣始終無法以真實的名字出賽，但無論隊伍名稱為何，每一次打擊、每一次上壘，都懸綁著一顆顆台灣人的心，在轟出全壘打的瞬間，一起大聲喊出展現屬於我們的勇敢與自信。

文化部政務次長王時思表示，文博會首度移師到台南，其實一開始文化部「很緊張」，但看見台南「用整個城市來回應」，感到十足的信心，從大台南會展中心的會場，到進入台南市，都感受到文博的力量，也感受到這是從台灣土壤裡、台灣文化長出來的文博會。

王時思說，過去我們經常羨慕其他國家，有鮮明的國家文化，但是當台灣展現文化自信，不是策展裡看到的才叫文化，而是在這片土地所見、所聞、吃的、住的，生活裡都是我們的文化，我們不需要再解釋什麼是屬於我們的文化，而是從日常中熟悉、肯定、有自信，自然能對外大聲說。很感謝這次台南做到了這點，讓所有人看見。

▼2024台灣文博會主場館「大台南會展中心」開展。（圖／記者林育綾攝）

【2024台灣文化創意博覽會】



品牌商展、文化策展、工藝中心主題館、地方政府館

地點：大台南會展中心

專業買家日：

8月26日（一）至27日（二）10:00-18:00

開放一般民眾入場：

8月28日（三）至29日（四）10:00-18:00

8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00

9月1日（日）10:00-17:00

「Lesson :D」台南概念展區

地點：321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區

活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00



「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區

地點：台南文創園區

活動期間：

8月23日（五）至29日（四）10:00-18:00

8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00

9月1日（日）10:00-17:00