吃冰消暑囉！全家新口味霜淇淋一次滿足綠茶控、芋頭控　APP集章趣再送超萌限定包

▲全家便利商店公布最新霜淇淋口味，有哈尼午茉綠霜淇淋及香芋牛奶霜淇淋。（圖／全家便利商店提供，下同）

生活中心／綜合報導

每次超商有新口味霜淇淋總是衝第一去嚐鮮的你，是單口味還是雙口味的擁護者？夏季高溫令人受不了，這種時候來支消暑的霜淇淋剛好～全家便利商店公布與知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡 5 分鐘」人氣聯名，以招牌口味午茉綠茶製成的「哈尼午茉綠霜淇淋」，同時還推出另一款新口味「香芋牛奶霜淇淋」，使用在地台灣芋頭所製成，雙重口味掀起兩派網友討論，該選單口味好、還是雙口味好！

▲哈尼午茉綠霜淇淋加入了蜂蜜更消暑，香芋牛奶霜淇淋選用台灣芋頭，吃得到芋頭香。

全家便利商店每次與「再睡5分鐘」合作甜點系列都會引發網友熱議搶嚐鮮！先前推出過「午茉綠霜淇淋」席捲話題，發現民眾很愛茶味霜淇淋，這次全新升級推出「哈尼午茉綠」霜淇淋加入了蜂蜜更消暑，濃郁的綠茶風味配上淡淡的蜂蜜清香，全新的清爽的口感令人回味無窮，止渴又消暑；另一款新口味「香芋牛奶」霜淇淋則選用了台灣芋頭，吃得到芋頭香氣口感、每一口都帶著絲滑柔順的牛奶香氣，嚐起來香甜濃郁，芋頭控絕對不能錯過！

▲7/5~9/30期間加碼集章趣活動，只要在店舖購買或APP兌換任一口味的Fami!ce霜淇淋能獲得1章。

在7/5正式開賣前，已經有不少店家率先開賣，芋頭控和綠茶控紛紛衝去搶先品嚐，許多網友紛紛在社群上分享他們搶先嚐鮮的感受，單雙口味都有各自擁護者出現，「濃郁的綠茶風味結合淡雅蜂蜜，吃起來是清爽雪酪口感」、「吃起來有茶香和蜂蜜的香氣」、「茉莉綠茶加上蜂蜜的組合太讚了」、「我超愛芋頭」「芋頭牛奶綿密滑順，讓人一口接著一口」「吃起來綿密濃郁口味帶有自然芋頭的香氣，是好吃的芋頭霜淇淋，甜度覺得剛好！」令人驚訝的是，沒想到芋頭和綠茶這兩種截然不同的口味結合起來竟然如此搭配，「兩種口味結合在一起居然意外好吃」、「綜合風味讓整體層次更豐富」，成功收服了兩個派系的粉絲。

▲集滿10個章能免費換Fami!ce的霜淇淋造型購物袋。

想吃霜淇淋不用千里迢迢朝聖，全家便利商店是全台最多門市的霜淇淋店，超過2200家店舖供應霜淇淋，直接利用App查詢，就能快速找到附近有賣霜淇淋的店家之外，還可以透過全家的會員APP來享受更多的優惠和便利。這次的「哈尼午茉綠」和「香芋牛奶」、綜合口味霜淇淋分別以49元的價格上市，精打細算的網友還在社群媒體上分享如何用APP吃到更划算霜淇淋的方式，開賣時先別急著衝門市，7/5~9/30期間加碼集章趣活動，只要在店舖購買或APP兌換任一口味的Fami!ce霜淇淋，還能獲得1章，集滿3個章數，霜淇淋直接省10元，只要39元就能買到價值49元的霜淇淋，集滿10個章，還能免費換Fami!ce的霜淇淋造型購物袋，超萌造型只送不賣喔！

▲集滿10個章能免費換Fami!ce的霜淇淋造型購物袋。

無論是喜歡綠茶和蜂蜜的味道，還是迷戀芋頭和牛奶的組合，全家的Fami!ce霜淇淋單口味、雙口味不同搭配都能滿足消費者的口味喜好，愛吃霜淇淋的你這個夏天要記得運用App集章趣，可以用更優惠的價格吃冰消暑囉！