40歲男吃素改善血脂！遇「3大高油天王」飆更高...營養師搖頭了

▲男子外食時改吃素食，沒想到血脂卻飆更高。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

圖文／CTWANT

如果想要透過改變飲食習慣來調整身體的話，真的要進行研究一下。近期營養師劉怡里在《醫師好辣》節目中分享了一個案例，一名男子想要透過吃素的方式來降低自身血脂，沒想到遭遇素食中的「三大高油天王」，反讓自己的血脂越吃越高。

營養師劉怡里在《醫師好辣》節目表示，一名年約40歲的男子，因為在健康檢查時發現血脂偏高，特別是三酸甘油脂指數。為了改善這種情況，男子的妻子便建議他在外出用餐時選擇素食自助餐，理由是可以吃到更多的蔬菜，而且素食餐廳通常提供五穀飯或紫米飯等較健康的主食選擇。

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▲營養師劉怡里分享想靠吃素降血脂失敗案例。（圖／翻攝自YouTube）

但令人意外的是，在實行這個飲食計劃一個月後，這位男士的血脂不降反升。於是，他在妻子的建議下找到了營養師劉怡里尋求幫助。劉怡里仔細詢問了這位男士的飲食習慣，發現問題出在他選擇的素食蛋白質來源上。

原來，他常點的三樣菜品恰好都是高油脂的豆類製品：油炸的蘭花乾（豆卜）、含大量大豆油的百葉，以及炸豆皮類食物。這些食物雖然是素食，但油脂含量高，反而導致血脂上升。

針對這種情況，劉怡里建議他改選一些更健康的豆類製品，如豆乾（包括小方豆乾、黑豆乾）、毛豆、鷹嘴豆，甚至是滷豆腐。這些食物相對來說更有利於控制血脂。

除了主食的選擇，劉怡里還注意到這位男士因工作繁忙常在外面喝飲料解渴。考慮到飲料價格昂貴且不利健康，她建議他選擇豆花系列飲品。豆花不僅價格較低（可能便宜約10元），而且含有豐富的蛋白質，相較於一般飲料更有營養價值。經過這樣的飲食調整，三個月後，這位男士的血脂指數明顯下降，達到了預期的健康改善效果。

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