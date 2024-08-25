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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴卓體制100天！黨政人士：賴清德如進擊巨人艾爾文　卓是里維

▲▼賴清德與準行政院長卓榮泰今天下午出席「投資未來世代」青年論壇成果發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德將在27日上任滿100天，不過總統府並未規劃記者會，而是準備以一般公務行程度過如常且繁忙的一天。不過，一位黨政人士近身觀察「賴卓體制」這100天的合作關係，認為兩人在個性上不只互補，更是亦師亦友、相知相惜，該人士以知名動漫《進擊的巨人》來比喻，認為賴清德就像調查兵團的艾爾文團長，而卓榮泰是里維兵長，兩人各有所長、合作無間。

在27日這一天，總統府並未規劃舉行記者會，府院在上任100天的宣傳工作上，主要以行政院長卓榮泰為主軸，由他率領行政團隊對大眾進行施政報告，包括總預算、打詐、能源、經濟發展等重要民生議題；而賴清德則繼續專注於國防、外交等事務。

對於「賴卓體制」運作滿100天，一位黨政人士表示，這段期間發生的三件事，可以發現賴卓二人的默契與分工。首先，七月凱米風災造成中南部縣市豪雨成災，颱風過後首日，賴清德即率領行政團隊「兵分四路」勘災；第二，賴清德就職滿月時宣布成立三大委員會，包含「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略，與民間展開對話，三大委員會皆由總統、行政部會以及民間共同參與。

該人士表示，賴清德在委員會時都有強調，部會在委員會進行報告時都已向行政院長卓榮泰報告核定過，總統府積極與民間對話、向國際汲取經驗並研擬戰略性策略方向；行政院則實際進行政策擬定、預算配置與細節規劃，府院各司其職。

該人士指出，第三是國會擴權案憲法法庭攻防，府院與黨團分別進行針對《立法院職權行使法》等修正案違憲疑慮的分工與論述，各單位分工細緻，向國人清楚論述《立職法》違憲侵害人民的權利。

另外，在巴黎奧運期間，國際上、社群媒體上出現大量針對我國選手林郁婷所發出的攻擊。黨政人士表示，賴清德在聞訊後，要求府院立即成立應變任務小組，賴清德和卓榮泰也討論後續因應措施。該人士說，在國際拳擊總會（IBA）召開國際記者會後，也敲定由國際奧會第一時間發布聲明駁斥IBA，隨後體育署也公開為選手發聲，賴清德則下令相關部會研擬對IBA提告。

黨政人士表示，賴卓二人長年合作，有深厚的信任基礎，賴清德在擔任行政院長期間，卓榮泰就是政院秘書長。該位幕僚形容，兩人在個性上不只互補，更是亦師亦友、相知相惜，以知名動漫《進擊的巨人》來比喻，賴清德就像調查兵團的艾爾文團長，卓榮泰則是里維兵長，兩個各有所長、合作無間。

該人士說，總體而言，賴政府上任100天施政面臨軍演、朝小野大國會擴權、風災等諸多挑戰，從賴卓體制下的府院黨作風，可以窺見不彰顯個人主義、英雄主義，而是用「團體戰」模式，就職100天賴卓體制團體戰的風格已然成形。

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