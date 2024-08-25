黃偉哲陪賴清德前往首廟天壇及良皇宮贈匾　祈求台灣四時無災

▲台南市長黃偉哲25日陪同總統賴清德前往首廟天壇及下大道良皇宮參拜，分別致贈天壇「澤被萬方」匾額及下大道良皇宮「神威顯赫」匾額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市長黃偉哲25日陪同總統賴清德前往首廟天壇及下大道良皇宮參拜，分別致贈天壇「澤被萬方」匾額及下大道良皇宮「神威顯赫」匾額，並進行揭匾祈福儀式，祈求玉皇上帝及保生大帝保佑台灣四時無災，八節有慶。

賴清德總統致詞表示，從政之後一直得到台南鄉親的支持，一路走來他對台南有深厚情感。今天來台南主要是感謝眾神庇佑台灣、台南，希望透過贈匾祈福，祝禱國家風調雨順、四時無災、八節有慶。

賴清德總統指出，他擔任台南市長任內，戮力治水，後續在黃偉哲市長率領市政團隊努力下，即便遭受強颱凱米侵襲，但比起莫拉克風災，一樣強度的降雨量，受災面積及程度大幅下降，可見治水工程是一棒接一棒，台南市政建設日益進步。

黃偉哲致詞表示，感謝賴總統蒞臨來為民眾祈福，祝禱天佑台灣、天佑台南，透過揭牌祈福儀式，也象徵總統為萬民服務，造福社會，帶領國家走向更光明未來。

台南市政府民政局表示，位於中西區的台灣首廟天壇建於明鄭時期，為市定古蹟，其長期投入慈善及社會教化，發揮宗教安定人心功能。賴總統致贈天壇「澤被萬方」匾額，在市長黃偉哲、天壇董事長徐國潤及各界代表陪同下，進行揭匾祈福儀式，祈求玉皇上帝保佑台灣風調雨順。

隨後賴總統抵達下大道良皇宮參拜，下大道良皇宮一直是當地民眾的信仰中心，賴總統感謝良皇宮對地方百姓的貢獻，特別致贈「神威顯赫」匾額，並在市長黃偉哲、下大道良皇宮董事長張春堂等代表陪同下，向保生大帝上香祈福並揭匾。

今日揭匾儀式嘉賓雲集，包括台南市副市長趙卿惠、美國在台協會(AIT)高雄分處長張子霖，以及立委陳亭妃、林俊憲、王定宇，與台南市議會議長邱莉莉、市議員陳皇宇、林依婷、沈震東、陳怡珍、周嘉韋、蔡麗青、李宗霖、朱正軒、楊中成、蔡筱薇、周麗津、陳秋萍、陳碧玉、李偉智、王宣貿、李啟維等，和外交協會台南市會代表及眾多宮廟代表等皆到場共同觀禮見證。