執政100天／賴清德接外賓50團、兩岸維持基調　消除軍方形式主義

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德下週將滿執政100天，而攸關總統職權的外交、國防事務方面，他確實堅持前總統蔡英文路線，舉凡涉外場合，他維持一慣基調重申其「和平四大支柱行動方案」；倒是在國防方面有不小的變革，國防部長顧立雄的起手式，就是大舉消除形式主義，而漢光40號演習更為顯著，採無劇本、不劇透的模式，取消表演性質的預演、表演性科目，且去中心化驗證交戰規則。

賴清德上任以來，在涉外與兩岸事務上，維持一慣基調，就連國外賓客的訪台團也沒有減少趨勢。根據官方統計，從他520上任以來，截至8月底，賴清德個人就接見達50團，其中包括邦交國元首，以及各國訪台團。

政府人士表示，在賴清德的涉外談話方面，他維持一慣且穩健的基調，就是積極推動「和平四大支柱行動方案」，致力維持台海的和平穩定。有關「和平四大支柱行動方案」，包括：強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係，以及穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

政府人士強調，其中最被各界關注的，當屬兩岸基調，賴清德是謹守論述，持續給國際社會帶來穩健、不躁進的形象，強調台灣身為國際社會負責任的一員，會不卑不亢，維持台海現狀，只要在對等尊嚴的前提下，願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。

▼ 總統賴清德至成功嶺視導。（圖／總統府提供）



相較於涉外路線，賴清德兌現選前的競選承諾，維持「蔡英文路線」；他在國防事務方面，任用的文人部長顧立雄，倒是為國防工作帶來耳目一新的改變，尤其是他的起手式，正是「取消軍方形式主義」。

熟悉軍方事務政府官員表示，顧立雄先是宣布正、副主官留值的規定恢復常態，此舉的關鍵在於，過去2年來，受到共軍侵擾，前部長邱國正嚴格要求，各單位正、副主官不得同時離營，以確保應處突發狀況；但這也帶給全軍在休假、排假上的困難，尤其是外離島的主官，幾乎很難返台休假，僅能由眷屬到外島探視。

此外，該位官員表示，顧立雄取消「刺槍術」訓練，以及陸軍官校百年校慶「踢正步」改成「齊步」；另外，也取消官兵休假每日回報機制，有事再回報，刪除軍內的繁文縟節。

至於官兵休假出國的限制方面，由於長年施行的保護、防止洩密機制，同樣流於形式，淪為「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，管理效果明顯不彰，因此也修訂開放國軍官兵出國旅遊的自由行，不再強制跟團。

不過，最顯著的變革，還是「漢光40號」演習。該位官員指出，顧立雄跟參謀總長梅家樹，共同討論並推出幾個重大改變，包括：「無劇本，取消預演與表演性科目」、「取消紅軍」、「去中心化，驗證交戰規則」、「24小時夜間訓練」等。

政府官員指出，雖然漢光40號演習碰上颱風攪局，三軍被破提早結束演習改為救災任務；而賴清德本來也規劃「每一天」都要去看各部隊的操演狀況，給予官兵鼓勵，同樣因為颱風而變卦。不過，有軍方人士半開玩笑地說，颱風的攪局，也確實是「無劇本」的一環。

另一位官員表示，賴清德確實本來就規劃在漢光演習期間，「每一天」都要安排訪視行程，可惜因為颱風過境而有所異動。但是，從520至今，賴清德幾乎每週至少會排一場軍事視導行程，短短3個月就走訪超過10個軍事單位。

在國防事務方面，軍方官員表示，賴清德延續軍備國造、兵役制度改革、軍營翻新，以及軍事採購之外，國防整體預算也高達6470億元，比今年增加7.7%，創下歷史新高，占GDP的2.45%。

但是，行政院近日拍板的新式潛艦量產計畫，計畫期程自114年至127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘。此案被外界詬病，原型艦海鯤艦尚未完成測試，估計9月才要進行海上測試，認為太早編列預算，除了有失精準，還有先射箭再畫靶的問題，況且罕見有造艦越造越貴的趨勢。

對此爭議，國防部長顧立雄則表示，國造潛艦預算都有整體規劃，目前原型艦還在泊港測試中，未來還會進行海上測試，國防部會非常慎重，經費編列之後如果要動支，也要等到原型艦通過測試之後才能動支。