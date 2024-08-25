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賴清德首廟天壇揭匾「澤被萬方」　喊話編預算推動健康台灣

▲▼總統賴清德赴台南台灣首廟天壇參香揭匾。（圖／記者林東良攝）

▲總統賴清德赴台南台灣首廟天壇參香揭匾。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

總統賴清德今(25日)上午9時許前往台南市台灣首廟天壇參香揭匾，親賜墨寶提字「澤被萬方」，象徵玉皇上帝對全國人民的庇佑與恩澤。賴清德現場也表示，現在已經在總統府成立「健康台灣推動委員會」，並編列預算，除了要推廣全民運動讓人民身體更健康外，也要積極發展運動產業，幫助選手在國際舞台上發揮，讓台灣得到國際社會的重視與支持。

賴清德致贈台灣首廟天壇「澤被萬方」匾額，今揭匾儀式特邀賴總統親臨，並與各友宮廟代表、立法委員、議員、社會賢達等共同見證這一重要時刻。廟方指出，此舉不僅是對天壇多年的貢獻、努力的肯定，也象徵天壇未來將繼續發揮其宗教與社會功能，為民祈福，「澤被萬方」4字象徵玉皇上帝的恩澤廣被四方，意思是玉皇上帝的恩惠和庇佑廣泛地惠及所有人，遍及四面八方，表達了對玉皇上帝的崇高敬仰，期盼玉帝與眾神慈悲，能夠繼續護佑眾生，為更多人帶來福祉與平安。

今賴總統也在現場表示，在上任前就常在思考，如果擔任總統，可以另外對台灣做出什麼貢獻以服務人民，「我想來想去，要結合醫界、社會各界，打造健康台灣，現在已經在總統府成立『健康台灣推動委員會』，已經編列預算，今年衛福部預算300多億，另外投入健康台灣預算，各部會加起來有600多億。」

賴清德指出，最近也會推動體育、跟運動發展部，除推廣全民運動，讓人民身體更健康外，也要發展運動產業，幫助台灣選手在國際舞台上有更好的發揮，「我們一起打拼，讓台灣越來越進步、健康，得到國際社會的重視和支持。」

▲▼總統賴清德赴台南台灣首廟天壇參香揭匾。（圖／記者林東良攝）

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