幫U14足球小將加油打氣　卓榮泰展腳下功夫精準射門

▲行政院長卓榮泰探班「Dream Taiwan U14足球隊」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰24日特別身著足球衣，到新竹幫即將遠赴西班牙參加青少年足球盃賽「Arnedo Cup」的Dream Taiwan U14足球小將們加油打氣，還親自上場與選手們進行一場12碼PK友誼賽。卓說，政府未來將打造「體育暨運動發展部」，期盼透過全民運動、國際競技、運動產業三面向串聯，架構全新的體育政策，完善規劃體育政策，培養更多運動好手。

台灣的Dream Taiwan U14足球隊即將前往西班牙參加青少年足球盃賽「Arnedo Cup」，該聯賽不僅全世界僅16支隊伍獲邀，台灣更與日本J聯盟的大阪櫻花是亞洲唯二的受邀隊伍。

卓榮泰致詞時說，政府已在8月15日正式成立「體育暨運動發展部籌備小組」，將以具體行動打造全新的「體育暨運動發展部」，盼更完善規劃我國體育政策，對選手進行計畫性培育，延續台灣社會對足球的熱愛，從年輕世代中孕育出下一代的足球好手。

卓榮泰說，希望「台灣人人都是體育人」，國人都能以運動強身。同時也期盼體育部未來成立後，透過「全民運動」、「國際競技」及「運動產業」三面向串聯，為台灣架構出全新的體育政策；此外，也期待體育界及運動產業人士與專家們不吝提供寶貴意見，讓政府做得更好。

卓榮泰還特別提到，當年就讀的台北市日新國小，在50、60年代擁有全國首屈一指的足球隊伍，還有機會與日本神戶小學足球隊舉行台日友誼足球賽，當年球隊鮮少有機會出國參賽，實屬難得。而他也時常與同學們利用下課時間，以兩棵大樹作為球門，與同學踢足球，是相當愉快的回憶。

因此在獲知Dream Taiwan U14足球隊即將遠赴西班牙參賽時，卓榮泰特別爭取出席活動，重溫足球夢。接著卓還與陪同出席的官員們，一起下場與選手們互動，體驗足球選手的訓練，進行往返跑、互相傳球，還挑戰12碼射門友誼賽，卓更踢出漂亮的射門，氣氛相當歡樂。