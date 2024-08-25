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月餅銷售激戰！知名甜點店起手式千盒秒殺　拼口味也拼情緒價值　

▲唐舖子的月餅強調「情緒價值」，光是外盒就有2公斤重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲唐舖子的月餅強調「情緒價值」，光是外盒就有2公斤重 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

中秋即將到來，現在市面上正打月餅大戰，不過現在除了打餡料、口味之外，更強調「情緒價值」滿滿，有人推出精品皮件外盒，總重超過2公斤，也有人主打藝文風，但也有飯店堅持走傳統口味取勝。

國內知名的甜點店家唐舖子也在今年搭上中秋月餅列車，不但裡頭有3種口味月餅以及跟英國皇室認證的茶中精品《TWININGS 唐寧茶》合作，最讓人意外的是，他們的禮盒重達2公斤，整個設計走向就是一款精品色系皮件外盒。行銷行銷總監林定軒表示，現在的人除了講求吃之外，更強調「情緒價值」，所以為了給人滿滿的送禮以及收禮的情緒價值，才會設計這款包裝盒，而且飢餓行銷策略奏效，1000盒在一週不到的時間內秒殺！還有人要敲碗追加，但恐怕要等明年了。

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▲唐舖子的月餅強調「情緒價值」，光是外盒就有2公斤重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲唐舖子的月餅強調「情緒價值」，光是外盒就有2.6公斤重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲唐舖子的月餅強調「情緒價值」，光是外盒就有2公斤重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲晶英國際行館的月餅加入藝術DNA，靈感來自御盟集團創辦人邵永添的畫作「平靜之無限」 。（圖／記者吳奕靖攝）

以高規格質感旅宿與頂級餐飲著稱的晶英國際行館，今年中秋大玩創意，禮盒設計靈感來自御盟集團創辦人邵永添的畫作，寄寓收到禮盒的人可以有畫作般多彩的人生，藝術設計的DNA完全體現在晶英國際行館的各層面，今年獨具匠心與時尚感的禮盒設計，靈感便是來自御盟集團創辦人邵永添的畫作「平靜之無限」。邵永添總裁表示，「遙望著浩瀚的夜空中唯一的月．感到心靜、開闊時，才能產生最大的勇氣。而最大的勇氣能是創造所有可能的泉源。」月亮的多變就如同人生的無限可能，將禮盒結合畫作設計成如同調色盤的排列組合，寄寓收到禮盒的人可以有畫作般多彩的人生，以及創造可能的勇氣。

另外 ，H2O水京棧國際酒店推出「兔耀秋舞」月餅禮盒，這經典的「伍仁月餅」、濃郁的棗泥搭配香脆核桃的「金絲棗泥核桃月餅」、鹹甜口感的「XO干貝蓮蓉月餅」香辣XO醬與細膩蓮蓉、特選宜蘭產金棗的「宜蘭金棗月餅」酸甜適中帶來獨特的清爽口感，同時禮盒內還有「起司輕磅蛋糕」、「檸香澄片輕磅蛋糕」清新的檸檬香氣，搭配金黃的澄片，酸甜爽口、「起司鹹蛋黃磅蛋糕」創新的鹹甜口味，鹹香的蛋黃與濃郁的起司結合；一口月餅接著一口磅蛋糕在中西合併下豐富今年中秋節的味蕾。

▲H2O水京棧國際酒店「兔耀秋舞」月餅禮盒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲H2O水京棧國際酒店「兔耀秋舞」月餅禮盒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲漢來美食推出的新口味月餅 。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢來美食推出的新口味月餅 。（圖／記者許宥孺攝）

連續兩年蟬聯全台飯店業月餅銷售冠軍的漢來美食，今年預計共推出61,000盒，搭上AI熱潮，今年的漢來情月中秋禮盒『典藏禮盒』與『風雅禮盒』，採用科技生成藝術模擬油畫風格。「典藏禮盒」的金色外觀，是象徵豐碩與美好的盛開芙蓉花，打造出「秋.綻」主題，意寓未來豐富圓滿。而具有優雅兼具科技銀的「風雅禮盒」，呈現的則是浪漫花海中，一股即將突破的強勁生命力。同時口味上，漢來美食同樣堅持頂級跟創新，有「松露蕈菇」、「柑橘蒙布朗」、「巧克力堅果」、超高人氣的「金月奶黃流芯」、「日式極品抹茶」、「桂花核桃」、「白玉蓮蓉蛋黃」…等共９款獨具風味的口味，滿足顧客不同味蕾的享受！

▲漢來美食推出的新口味月餅 。（圖／記者許宥孺攝）

▲連續兩年蟬聯全台飯店業月餅銷售冠軍的漢來美食，今年預計共推出61,000盒 。（圖／記者許宥孺攝）

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