高雄三角窗麵店大火！起火第一視角畫面曝　赤膊男慌張想撲滅

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區大昌一路與大裕路交叉口一家鐵皮搭蓋的麵店，今天(25日)下午2點左右傳出火警，火勢猛烈讓整間鐵皮屋瞬間陷入火海，同時現場還不停傳來爆炸聲響，總計有7間周邊住戶以及攤位被波及，而起火的第一時間畫面也曝光。

▲三民區一家鐵皮屋搭蓋的麵店起火燃燒，現場濃煙密佈 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲大裕路三角窗麵店起火燃燒，疑似瓦斯桶倒了所引發 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲大裕路三角窗麵店起火燃燒，赤裸上身的男子想要滅火 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲三民區一家鐵皮屋搭蓋的麵店起火燃燒。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據監視器畫面，火勢一開始是從攤位開始燃燒，疑似瓦斯桶倒了而引發火勢，一名赤裸上身的男子發現後急著想滅火，不過火勢瞬間就變大；根據目擊者說法，一開始鐵皮屋裡頭的一間素食攤位出現火苗，攤商第一時間想要拿水管灌救，無奈水勢太小，現場的易燃物品又多，所以火勢迅速蔓延，接下來就聽見連續的爆炸聲響，鐵皮屋瞬間陷入火海。

高雄市消防局接獲火警通報是在25日13時57分，消防局出動19車51人前往，到場後火煙冒出，消防人員立即佈線搶救，火勢於14時22分控制，14時33分火勢撲滅，無人員受傷。這起火警的火勢非常猛烈，停在旁邊的一輛休旅車也被波及，起火後爆炸瞬間畫面也被民眾拍了下來，相當驚悚！同時火勢也波及到鄰邊住戶，根據高雄市消防局的正式統計說明「現場燃燒2棟鐵皮建築物(8間攤販)及1棟2樓RC建築物(餐廳)」被波及受損。

▲大裕路三角窗麵店起火燃燒，波及停在旁邊的車輛燒成骨架，還一度爆炸 。（圖／記者吳世龍攝）

▲大裕路三角窗麵店起火燃燒 。（圖／記者吳世龍攝）