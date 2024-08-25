高雄托嬰中心爆違法超收！娃兒曝曬4hrs熱到哭　社會局開罰了

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

高雄左營一家私立托嬰中心近日遭爆違法超收嬰幼兒，把十幾個小孩關在5坪大的儲物間，裡面還沒有冷氣，而baby班的小孩最可憐，有4個小時都被困在嬰兒車上曬太陽，熱到發疹大哭，甚至還聘僱黑牌老師。對此，高雄市社會局表示，經稽查後已於6月撤銷該托嬰中心準公托資格，後續將針對該中心進行專案輔導。

▲高雄市左營區某托嬰中心，遭爆違法超收嬰幼兒，還聘僱黑牌老師 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



該托嬰中心一名已離職老師近日在爆料公社PO文爆料，稱該托嬰中心不僅違法超收，利用減免學費吸引外籍兒童就讀學中文，但根本沒有相關課程，園長和太太還將10幾個小孩關在5坪大的儲物間，裡面不僅沒有冷氣也沒有監視器，這些孩子也不在社會局的名單內，連保險都沒有。

該名離職老師說，「最可憐的是托嬰中心無法走的寶寶，在太陽最大的時候就這樣被困在嬰兒車上或被強迫至軟墊或石頭區玩耍」；下午3點教室打掃時，小孩就會全部被擠在一個狹小的空間裡，一直到4點半下樓，baby班的小孩最可憐，一整天有長達4個小時都被困戶外曬太陽，「熱到哭、熱到發疹子的一堆」，甚至有幼保老師中暑，但園方仍絲毫未改進，甚至還疑似為了省電費，園所要等到接近中午時才開冷氣。

有些正在學走路的孩子，若家長沒準備鞋子，園方就讓小孩赤腳走在戶外的地磚上，沒有任何防護，有小孩燙到哭，園長還要求老師不要抱她，小孩會習慣，「這種天氣像在訓練蛙人一樣在訓練嬰兒」。

此外，該師還爆料，園方聘用黑牌保母，指園方對外說托嬰中心的照護比1：3或1：4，但實際照顧比例卻高達1：7至8，她痛批：「明明不是我照顧，名下還有隔壁班的小孩，那真正照顧的老師呢？黑牌保母，沒有報備社會局，但家長問起，都說是正式核備的老師」。

高雄市社會局表示，社會局於5、6月間稽查後，已經於6月撤銷該托嬰中心準公托資格。經查該中心有未經核准即聘用人員從事托育行為及在未核准立案空間收托幼兒等情事，有違反兒少法第83條，社會局已要求依法限期改善；並依準公共托育要點自113年6月撤銷準公托資格，並且依家長意願協助轉托。

另外，8月14日依臉書檢舉，社會局與教育局無預警聯合稽查，稽查結果涉及户外活動及未開冷氣等托育安排，社會局將針對該中心進行專案輔導，以提昇托育服務品質，保障幼兒托育權益。