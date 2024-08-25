新北外送員闖紅燈　與雙載夫妻對撞！夫送醫搶救12小時不治

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區莒光路昨天（24日）晚間8時許，發生一起機車對撞造成騎士不治事故。當時一名外送員騎車沿著中和莒光路直行，行至民享街口時，闖紅燈撞上對向紅燈左轉的機車，雙方3人倒地不起。警消抵達，將意識不清的機車騎士送醫急救，經搶救至今天（25日）早上仍宣告不治。

▲李男載老婆返家與闖外送員對撞，雙方紛紛倒地不起。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事印刷廠業務的55歲李姓男子，昨天晚間8時許，騎機車載老婆53歲洪女逛完夜市準備返家，途中沿著中和莒光路行駛，行經民享街口時，李男趁路口紅燈左轉，卻不料，對向美食外送員38歲李男，騎機車闖紅燈直行，雙方因此發生對撞，雙方3人紛紛倒地，民眾見狀立即撥打119求救。

▲李男載老婆返家紅燈左轉，與闖紅燈的外送員對撞身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，經檢查外送的李男意識清醒，手腳多處擦挫傷，送往亞東醫院。而紅燈左轉的李男則意識不清、四肢及頭部擦、挫傷，妻子洪女同樣四肢及頭部擦、挫傷，但意識清醒，都送往雙和醫院急救，洪女經包紮後已無大礙，而意識不清的李男，經搶救12小時仍宣告不治，目前警方正進一步釐清發生事故原因。

▲闖紅燈外送員的機車支離破碎。（圖／記者陸運陞翻攝）