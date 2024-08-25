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雪梨街頭砍人！男車禍後持刀狂捅「4人受傷」　目擊者：到處都是血

▲▼ 澳洲雪梨一場車禍後發生刺人案。（圖／路透）

▲ 澳洲雪梨一場車禍後發生刺人案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨發生恐怖事件，2輛車相撞後一名男子突然持刀攻擊，造成包括警察在內至少4人受傷，其中一人心臟驟停，現場血跡斑斑。他犯案後企圖逃跑，被警方以電擊槍制伏後落網。

綜合當地9News等外媒，這起事件發生於雪梨南郊恩加丹（Engadine），當地25日上午9時，2輛車在十字路口相撞，警消趕抵時發現一名55歲男子企圖逃離現場，身上疑似有刀傷，被警方以電擊槍制伏後逮捕。

此外還有3人受傷，包括其中一輛事故車輛上的40歲女乘客，身上有多處刺傷，已被緊急送醫；還有一名員警在逮捕過程中左手腕嚴重撕裂傷。第4名傷者心臟驟停，目前尚不清楚他和這起事件的關聯，救護人員在現場搶救，後續情況不明。

目擊者梅斯（Steve Mace）回憶，他目睹車禍發生，注意到事故車輛的安全氣囊疑似故障，下車查看時聽見一名男子在車上尖叫，打開車門便看見他持刀瘋狂砍向一名女子的頸部、胸部和腹部，試圖幫助女子時自己也受傷，後來男子逃到山丘上，被警察電擊，但一名員警也被刺傷，「到處都是血」。

新南威爾斯州警察廳長卡特利（Yasmin Catley）說明，「調查正在進行中，我被告知涉案人員已經被捕」，目前對社區並不構成威脅。但事發的王子公路（Princes Highway）部分路段雙向封閉，當局呼籲駕駛配合改道。

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