飛行途中引擎起火！班機「噴火盤旋2hrs」才迫降　地勤：生存率僅50%

▲馬航MH128航班從墨爾本飛往吉隆坡途中引擎起火，不得不迫降愛麗斯泉。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞航空一架從墨爾本飛往吉隆坡的客機19日在飛行途中引擎突然起火，被迫改道飛往澳洲中部城市愛麗絲泉機場（Alice Springs）。一名乘客透露，雖然這架班機最後成功轉降，但當時的情況其實非常危急，生存機率幾乎只剩50%。

綜合外媒報導，馬航20日發布聲明，證實旗下編號MH128的空中巴士A330-323，在19日晚間11時20分自墨爾本起飛後，於20日凌晨遇到「技術問題」引擎起火。隨後，機長緊急改道，並於20日凌晨4時35分安全降落愛麗絲泉機場。

事發時與妻子同在機上的人權律師楊錦成告訴《中國報》，飛機起飛3小時後，他突然發現機組人員的表情變得不太尋常，隨後空服員立即要求所有乘客坐下，並繫上安全帶，令現場氣氛瞬間變得緊張了起來。

楊錦成形容，「我的妻子看到機翼右側冒出火花，有乘客因為擔心開始哭泣和祈禱。不久後，機長就宣布飛機出現了技術故障，必須改降愛麗絲泉機場。」楊錦成大讚機長的表現十分冷靜和專業，而飛機也在不久後安全降落愛麗絲泉機場。

據楊錦成所述，他與妻子被困在了愛麗絲泉將近7小時，馬航為他們安排了不同的航班和時間返回吉隆坡，還提供了簡單的食物。另一名乘客Scotty El Son也透露，他和另一名外國女子是首先目睹飛機右翼引擎起火的人，他當下便立即將情況通知空姐，「空姐也被嚇到了，立刻跑去告訴機長。」

Scotty El Son指出，由於飛機太重，需要將油用掉一些後才能降落，於是飛機帶著冒火的引擎在空中驚險盤旋了2個小時，才得以迫降，「飛機在降落時必須先關閉引擎，所以我們在降落時的速度非常快，感覺飛機要失控了一樣，所幸最後機長還是得以成功降落，四周還來了很多消防車。」

Scotty El Son表示，他後來與一名地勤聊天才得知，這種突發狀況十分考驗機長的技術和判斷，一點小差錯都會引發飛機失事，因此生存率幾乎只有50%，或者更低，「其實機長當時已經知道引擎著火，而且飛機的輪胎也幾乎被磨平了，機長只是為了不讓乘客慌張，所以才告訴我們只是出現了技術問題。」