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民眾亂丟電池！澳洲垃圾場一壓就炸　「火花亂飛」工人狂逃險受傷

▲▼澳洲一座垃圾場日前因民眾未處理好電池而發生爆炸。（圖／翻攝自布里斯本市議會）

▲澳洲一座垃圾場日前因民眾未處理好電池而發生爆炸，下同。（圖／翻攝自布里斯本市議會）

記者葉睿涵／編譯

澳洲布里斯本市議會指出，當地過去5年就發生了140起垃圾在家中垃圾桶裡起火的案件，起因都與民眾錯誤處理電池有關，還發布了一段驚人影片，完整記錄了一枚電池在垃圾處理過程中爆炸，幾乎擊中一名工人的過程，呼籲居民提高警惕，正確處理電池，以避免潛在的致命危險。

當地媒體報導，隨著電子煙、電動滑板車和電動自行車的普及化，居民對電池的處理方式變得格外重要。布里斯本市長施林納（Adrian Schrinner）強調，隨意將電池丟棄在家庭垃圾箱中可能引發火災和爆炸，嚴重威脅社區安全。

▲▼澳洲一座垃圾場日前因民眾未處理好電池而發生爆炸。（圖／翻攝自布里斯本市議會）

施林納指出，近期一場由電池引發的火災差點傷及一名工人，並導致垃圾車不得不在街上倒出大量燃燒的垃圾，而且垃圾場也經常發生火災，「民眾必須留意，電池不屬於垃圾桶，我們都必須承擔起保護城市安全、清潔和可持續性發展的責任。」

從現場畫面可見，事發當時，垃圾場的工人正駕駛挖掘機，將垃圾堆在一起。突然，一枚電池疑似因被輪子輾過後損壞，突然蹦出零星幾個火花，下秒發生小型爆炸，直接噴向垃圾場另一側，導致在附近工作的工人差點受傷。

昆士蘭消防局補充說明，將電池放入家用垃圾桶可能導致電池在處理過程中受損，進而引發火災，另外垃圾車的電動壓縮艙可能會壓壞電池，產生火花點燃垃圾，造成嚴重火災甚至爆炸。布里斯本市議會鼓勵居民將電池送往指定的資源回收中心，避免對社區安全造成威脅。

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