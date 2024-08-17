雪梨機場大亂！天氣惡劣航班停飛　旅客傻坐停機坪4hrs飆罵：狗屎

▲澳洲天氣惡劣，影響航班飛行，而雪梨機場也在多架航班取消後陷入混亂。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲的雪梨機場因惡劣天氣，在當地16日晚間取消了多個航班，導致機場陷入混亂，無數乘客受困。

據當地媒體報導，澳洲的惡劣天氣持續，導致多架航班中斷、延誤。雪梨機場16日宣布，有5架飛往國外的航班被臨時取消，另外7個原定降落雪梨機場的航班也臨時更改行程，導致機場一片混亂，不少旅客也在社群平台X表達了對航班延誤或取消的強烈不滿。

Chaos at Sydney Airport as several flights are cancelled and passengers face major delays#SydneyNewshttps://t.co/a9myfaQpka — Satish Agrawal (@Gippslanderr) August 16, 2024

一名乘客在墨爾本的停機坪上坐了4個小時，直言自己搞不懂雪梨機場到底發生了什麼事。此外，還有旅客抱怨機場的處理方式不當，表示自己到機場後才被員工「下令離開」，讓他們感到困惑和不安。網上流出的照片可見，雪梨機場現在擠滿了不知所措的旅客，還有網友狠批「雪梨機場，這就是一場混亂的『狗屎秀』」。

截至目前為止，雪梨機場證實，這場災難是惡劣天氣影響航班與機場運營所致。當局也敦促乘客在前往機場前與航空公司確認航班的最新狀態。