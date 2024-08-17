　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雪梨機場大亂！天氣惡劣航班停飛　旅客傻坐停機坪4hrs飆罵：狗屎

▲▼澳洲天氣惡劣，影響航班飛行，而雪梨機場也在多架航班取消後陷入混亂。（圖／翻攝自X）

▲澳洲天氣惡劣，影響航班飛行，而雪梨機場也在多架航班取消後陷入混亂。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲的雪梨機場因惡劣天氣，在當地16日晚間取消了多個航班，導致機場陷入混亂，無數乘客受困。

據當地媒體報導，澳洲的惡劣天氣持續，導致多架航班中斷、延誤。雪梨機場16日宣布，有5架飛往國外的航班被臨時取消，另外7個原定降落雪梨機場的航班也臨時更改行程，導致機場一片混亂，不少旅客也在社群平台X表達了對航班延誤或取消的強烈不滿。

一名乘客在墨爾本的停機坪上坐了4個小時，直言自己搞不懂雪梨機場到底發生了什麼事。此外，還有旅客抱怨機場的處理方式不當，表示自己到機場後才被員工「下令離開」，讓他們感到困惑和不安。網上流出的照片可見，雪梨機場現在擠滿了不知所措的旅客，還有網友狠批「雪梨機場，這就是一場混亂的『狗屎秀』」。

截至目前為止，雪梨機場證實，這場災難是惡劣天氣影響航班與機場運營所致。當局也敦促乘客在前往機場前與航空公司確認航班的最新狀態。

ET快訊
快訊／台南工廠意外！　4人慘被「80度熱水」燙傷
5檔人氣ETF！　配息實力一次看
男友私藏10幾個砲友！　安歆澐崩潰驗性病
連兩天狂搖　地震6冷知識！LINE「已讀功能」源自日本311
YTR超強小三「已離開台灣」　認：想從頭來過
快訊／大雷雨灌2縣市！
快訊／三星開鍘！　大動作切割SUGA

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鼎泰豐進駐紐約掀「小籠包旋風」　美味餡料口爆噴汁一位難求

4公尺蟒蛇吃人！印尼女遭「吞到肩膀」吐出亡　家人尋屍淚崩

荒唐爸丟包兒子去購物　3歲童被鎖車內！太陽27℃炙烤「活活熱死」

雪梨機場大亂！天氣惡劣航班停飛　旅客傻坐停機坪4hrs飆罵：狗屎

東京餐酒館集體食物中毒！5人用餐完腹瀉送醫　勒令停止營業一周

M痘疫情升溫！民眾憂「新冠全國性封鎖再現」　專家曝封城機率

影片曝光！英最短命首相宣傳新書　突見「我搞垮經濟」氣到離席

颱風遠離日本！40歲男戶外工作「手指遭夾斷」　電線桿應聲折斷

歐盟衛生機構調升「M痘風險警戒」　籲這類人打疫苗

烏干達垃圾山崩！壓垮民宅「數十人睡夢中被活埋」　死亡數升至35人

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺 妻赴殯儀館！大批白衣人護駕

雨會越來越大「下周2天雨最猛」　豪雨熱區出爐

王齊麟「私生活」狂被挖...經紀人無奈回應　陳詩媛再道歉「關閉帳號」：尊重所有看法

向佐「學舞跟不上」突失蹤：沒我會更好　Akira自責落淚...Miyavi氣喊「不該這樣」

安比颱風襲日本！店家關門　羽田、成田機場750航班取消

鼎泰豐進駐紐約掀「小籠包旋風」　美味餡料口爆噴汁一位難求

4公尺蟒蛇吃人！印尼女遭「吞到肩膀」吐出亡　家人尋屍淚崩

荒唐爸丟包兒子去購物　3歲童被鎖車內！太陽27℃炙烤「活活熱死」

雪梨機場大亂！天氣惡劣航班停飛　旅客傻坐停機坪4hrs飆罵：狗屎

東京餐酒館集體食物中毒！5人用餐完腹瀉送醫　勒令停止營業一周

M痘疫情升溫！民眾憂「新冠全國性封鎖再現」　專家曝封城機率

影片曝光！英最短命首相宣傳新書　突見「我搞垮經濟」氣到離席

颱風遠離日本！40歲男戶外工作「手指遭夾斷」　電線桿應聲折斷

歐盟衛生機構調升「M痘風險警戒」　籲這類人打疫苗

烏干達垃圾山崩！壓垮民宅「數十人睡夢中被活埋」　死亡數升至35人

巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗　陸拍攝網紅稱：統促審核過

馬修派瑞遭傳沉迷毒品「想自己賣」！助理幫打過量藥物致死　下場曝光

快訊／台南工廠清洗工具傳意外！　4人「慘被80度熱水」燙傷

陷桃色風波失業2年又遇母病逝！馬幼興「熬過憩室炎」宣布好消息

反罷免聲勢！國民黨「空陸並進」號召基隆人反霸凌　藍大咖輪番相挺

幕後／民眾黨中評會氣氛肅殺但未表決　黃珊珊懲處關鍵仍繫戴利玲

子女太疏離屏東婦不開心　計程車運將急報案…內埔警急救援

群創出售南科四廠　專家：有利淡化傳統純面板廠角色

emoji超夯他愣「不是老人才用內建？」　網曝1關鍵：很難不用

國3南投南下路段「5車追撞3人傷」　車流回堵2km

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

國際熱門新聞

兒打掃家裡驚見腐屍　竟是失蹤10年的媽媽

美女議員穿MAGA高叉泳裝　14秒影片吸700萬觀看

26歲遊客性侵母牛　遭牛角狂頂悲劇了

多國航空減班、停飛中國！乘客爽獲免費升等

新宿百貨「簡體字公告」惹怒中國人！

日媒：柯文哲推翻兩黨政治的挑戰已結束

克莉芙正妹造型　仙氣女裝驚豔網友

庫斯克關鍵大橋被炸　俄軍恐面臨補給危機

克莉芙、林郁婷都是「順性別女性」

蟒蛇吃女「吞到肩膀」吐出　家人尋屍淚崩

烏軍奇襲挺進俄國　美前官員：台可效法

女護士下班人間蒸發　竟是遭性侵亡

烏干達垃圾山崩！居民睡夢中被活埋已35死

烏軍總司令：對庫斯克地區攻勢已向前推進

更多熱門

相關新聞

大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

台灣隊今天在2024威廉波特世界少棒錦標賽進行第2場對澳洲賽事，代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊第一局就拿下6分，賽事在第5局提前結束，台灣以11比0大勝澳洲晉級。

婆婆進產房　老公竟顧著「護媽」怒了

婆婆進產房　老公竟顧著「護媽」怒了

獨創「袋鼠舞」被霸凌　澳選手感到沮喪

獨創「袋鼠舞」被霸凌　澳選手感到沮喪

雪鐵龍宣布退出澳洲

雪鐵龍宣布退出澳洲

婉拒商務艙！澳金牌少女搭經濟艙原因曝光

婉拒商務艙！澳金牌少女搭經濟艙原因曝光

關鍵字：

澳洲紐澳要聞雪梨機場惡劣天氣航班中斷

讀者迴響

熱門新聞

兒打掃家裡驚見腐屍　竟是失蹤10年的媽媽

墾丁觀光業雪崩！房產專家嘆：自挖墳墓跳下去

雜貨店細肩帶闆娘封奶了！拍片哭訴遭暴打

手搖飲鬼月聯名被客訴　老闆道歉

嫌公廁髒「她半蹲尿尿」慘住院14天！醫曝原因搖頭

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」

好運大爆發！愛情事業雙豐收TOP3星座

死侍老婆人設翻車！懷孕嘲諷「不孕女記者小腹隆起」

美女議員穿MAGA高叉泳裝　14秒影片吸700萬觀看

狗仔好糗！爆了全網皆知的料　男星本人早認愛

即／陸船金門外海遭撞沉沒！4船員失聯搜救中

他查蔡英文申報　抓到「買超多1飲品」笑翻

獨／妻陪相驗5小時淚未停　8歲兒不知父已逝

汪建民罹癌近況曝：2個月前不成人形

恆春「矮子賢」遭棄屍！腹中3刀臟器外露

更多

最夯影音

更多

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面