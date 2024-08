雪梨機場大亂！天氣惡劣航班停飛　旅客傻坐停機坪4hrs飆罵：狗屎

▲澳洲天氣惡劣,影響航班飛行,而雪梨機場也在多架航班取消後陷入混亂。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

澳洲的雪梨機場因惡劣天氣,在當地16日晚間取消了多個航班,導致機場陷入混亂,無數乘客受困。

據當地媒體報導,澳洲的惡劣天氣持續,導致多架航班中斷、延誤。雪梨機場16日宣布,有5架飛往國外的航班被臨時取消,另外7個原定降落雪梨機場的航班也臨時更改行程,導致機場一片混亂,不少旅客也在社群平台X表達了對航班延誤或取消的強烈不滿。

Chaos at Sydney Airport as several flights are cancelled and passengers face major delays#SydneyNewshttps://t.co/a9myfaQpka